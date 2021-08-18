بعد أزمة الخصوصية.. كيف يمكن إيقاف خدمة صور "آي كلاود" في آيفون؟

أثارت الأزمة التي أحدثها قرار شركة ”أبل“ بمراقبة الصور التي سيتم تخزينها على خدمتها السحابية ”آي كلاود“ من أجهزة ”آيفون“ جدلاً واسعاً ومخاوف على الخصوصية.

وكانت شركة ”أبل“ قد أعلنت، مؤخراً، أنها ستطبق نظاماً لفحص الصور على هواتف ”أيفون“ في الولايات المتحدة قبل تحميلها على خدمة التخزين (آي كلاود)، لضمان عدم احتوائها على صور لاستغلال الأطفال جنسياً.

وذكرت الشركة في توضيح لها حول الأمر، أنه إذا رصد تحميل مثل هذه الصور على ”آي كلاود“ فستراجعها وتبلغ مسؤولي إنفاذ القانون بشأن المستخدم قبل تعليق حسابه.

وستخزن ”أبل“ قاعدة بيانات لصور استغلال الأطفال جنسياً على هواتف ”أيفون“، وعندما يحمل مستخدم صورة على ”أي كلاود“ يصدر الهاتف من فوره رمزاً رقمياً للصورة ويقارنها بقاعدة البيانات السالفة الذكر.

وقد ينتهي الأمر بتعليق حساب المستخدم الذي يحمل مثل هذه الصور، لكن ”أبل“ قالت إن المستخدمين الذين يشعرون بأن حساباتهم عُلقت دون سبب وجيه يمكنهم الطعن على ذلك القرار واستعادتها مجدداً.

ولتلافي أي إجراء قد تتعرض له صورك، يمكنك إيقاف تشغيل الخدمة في هاتفك أو جهازك اللوحي دون فقد أي صورة أو مقطع فيديو، ولكن يوصى بإجراء نسخ احتياطي لجميع الصور ومقاطع الفيديو في جهازك.

ويوصي خبراء التقنية قبل إيقاف الخدمة في جهازك بالتبديل إلى خيار تنزيل النسخ الأصلية والاحتفاظ بها حيث يؤدي هذا الخيار إلى تنزيل نسخة كاملة الدقة لجميع الصور ومقاطع الفيديو على ”أي كلاود“ مأخوذة من جميع أجهزة ”أبل“.

وإذا تعاملت مع الخدمة عبر جهاز منفصل فتظل الإصدارات الأصلية كاملة الدقة متاحة عبر الأجهزة الأخرى التي تستخدم الخدمة أيضًا. ولكن تتم إزالة الصور من جهازك الحالي قبل حذفها خلال 30 يومًا.

ويمكن استعادتها من خلال إعادة تفعيل خيار تنزيل وحفظ النسخ الأصلية. وعند استهلاك كل السعة المجانية المتاحة لك في الخدمة لن يتم رفع الصور ولن تظل مكتبتك محدثة في جميع أجهزتك.

بعد تنزيل صورك بشكل آمن ونسخها احتياطيًا ولإيقاف الخدمة افتح تطبيق الإعدادات في هاتف ”أيفون“ أو جهاز ”أيباد“، ثم اضغط على اسمك بالأعلى ثم حدد خيار ”أي كلاود“، ثم حدد خيار الصور، وأخيراً قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار صور آيكلاود إلى وضع إيقاف التشغيل.

وإذا كنت تستخدم ميزة تحسين تخزين آيفون فتظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد تنزيل نسخة من صور آيكلاود في الهاتف، ويجب هنا اختيار خيار تنزيل الصور ومقاطع الفيديو، وإذا لم يكن جهازك لديه مساحة تخزين كافية وكنت متأكدًا من أن لديك نسخة احتياطية من صورك فيمكنك استخدام خيار إزالة من آيفون.