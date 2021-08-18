مايكروسوفت تبدأ في اختبار تكامل تطبيق الدردشة تيمز مع ويندوز 11

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية مؤخراً عن نظام تشغيلها الجديد كلياً ”ويندوز 11“ والذي قدم نظرة مستقبلية لأنظمة التشغيل الذي تريد الشركة العمل عليه في المرحلة المقبلة.

ويعرف الجميع أن تطبيق Skype كان هو تطبيق الدردشة الرئيسي لشركة ”مايكروسوفت“ إلا أن شمسه قد بدأت في المغيب، بعد الكشف عن تطبيق الدردشة الجديد الخاص بالشركة وهو ”مايكروسوفت تيمز“ Microsoft Teams.

ويمكن الآن للمستخدمين البدء في استخدام تطبيق الدردشة الخاص بالشركة ”مايكروسوفت تيمز“ Microsoft Teams كتطبيق دردشة رئيسي تستطيع الوصول إليه بشكل سريع عبر شريط المهام الخاص بالنظام.

وتقول الشركة إنه على الرغم من كون تطبيق الدردشة في ”ويندوز 11“ يستخدم خوادم ”مايكروسوفت تيمز“، إلا أن جميع محادثات ”تيمز“ لن تظهر فيه والعكس صحيح، فهو يعتبر نسخة مصغرة من تطبيق ”مايكروسوفت تيمز“.

وسيحل زر الدردشة Teams الجديد، الذي تخطط الشركة لإدراجه في شريط مهام ”ويندوز 11″، محل زر Skype Meet Now الذي يعد جزءًا من ”ويندوز 10“.

وسيتمكن المستخدمون من النقر فوق رمز الدردشة في شريط المهام (أو استخدام WIN + C لاختصار لوحة المفاتيح) لمشاهدة أحدث محادثات Teams أو بدء محادثة أو مكالمة جديدة.

وإذا أراد المستخدمون فتح تطبيق Teams الكامل ، فيمكنهم النقر فوق الخيار ”فتح Microsoft Teams“ من قائمة الدردشة المنبثقة أو تشغيله مباشرةً من قائمة ابدأ أو البحث.

وكما قال مسؤولو الشركة في وقت سابق، سيتعين على المستخدمين أولاً تنزيل تطبيق Teams وتثبيته قبل أن يتمكنوا من تشغيل التطبيق، حيث لم يتم تحميل التطبيق مسبقًا كجزء من ”ويندوز 11“.

وتعيد ”مايكروسوفت“ تصميم تطبيق ”تيمز“ Teams لنظام التشغيل ”ويندوز 11“ لجعله يبدو أكثر تناسقًا مع النظام ومتاحًا في متجر الشركة Microsoft Store الجديد.

وسيكون لدى المستخدمين خيار مزامنة جهات اتصال Skype و Outlook الخاصة بهم تلقائيًا.

ويعتبر تكامل زر دردشة ”تيمز“ Teams في ”ويندوز 11“ طريقة أخرى تعمل بها ”مايكروسوفت“ لإقناع العملاء بمحاولة استخدام ميزات التطبيق الشخصية والاستهلاكية.

ويقتصر التطبيق الآن على اللغة الإنجليزية، وليست كل المزايا متاحة، وتتضمن الميزات المقبلة مكالمات واجتماعات صوتية ومرئية فردية وجماعية، وإعدادات التواجد والحالة، ومشاركة الشاشة، والمزيد من المزايا الأخرى.