كشف ثوري.. مسح يقيس نجاح علاج مرضى سرطان الثدي في 5 ثوان‎‎

ابتكر باحثون مسحاً طبياً جديداً فريداً من نوعه يمكنه التنبؤ بمدى نجاح العلاج الكيميائي لمرضى سرطان الثدي، والتحقق من نجاعة ذلك العلاج وتأثيره على المرضى، في 5 ثوانٍ فقط، وهو ليس سريعًا فحسب، ولكنه مفصل للغاية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه يمكن للفحص الذي يتم عبر التلويح بمسبار يدوي فوق موقع الورم، اكتشاف التغييرات الصغيرة التي تشير إلى ما إذا كان يستجيب الورم للأدوية الكيميائية بعد جولة واحدة فقط من العلاج.

وأكدت الصحيفة أن هذا الاختراق العلمي يساعد في تحويل النساء اللواتي لا يظهرن أي علامات مبكرة للتحسن إلى عقاقير أو علاجات أخرى، مما يجنبهن الآثار الجانبية غير الضرورية والسامة للعلاج الكيميائي.

وتقول الصحيفة: ”في الوقت الحالي، يتعين على معظم المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي تحمل عدة أسابيع أو شهور من العلاج- غالبًا مع آثار جانبية منهكة، مثل الغثيان وتساقط الشعر والتعب الشديد- قبل أن يكتشفوا ما إذا كان الورم قد تقلص أم لا“.

ويمكن للتقنية الجديدة أن تقلل هذا الوقت إلى بضع ساعات، مما يسمح للأطباء بتجربة تركيبات أخرى من العلاج الكيميائي أو إجراء عملية جراحية في وقت أقرب في محاولة لوقف انتشار السرطان، أما في الوقت الحالي، قد يكون هناك انتظار لأسابيع أو شهور لمعرفة ما إذا كانت الأدوية تعمل أم لا.

ويتم تشخيص ما يصل إلى 55000 امرأة سنويًا في المملكة المتحدة بسرطان الثدي، مع إصابة واحدة من كل سبع نساء به في حياتهن.

وغالبًا ما يُعطى العلاج الكيميائي قبل الجراحة لتقليص الأورام وتسهيل إزالتها، وكذلك تقليل فرص حاجة المريض إلى استئصال الثدي، لكنه يستخدم أيضًا بشكل روتيني بعد الجراحة للتخلص من أي خلايا سرطانية باقية.

ويتتبع الأطباء حاليا نجاح العلاج الكيميائي باستخدام مجموعة من اختبارات الدم والأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب، وهو نوع من الأشعة السينية ثلاثية الأبعاد، لكن قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً، كما أن التغيرات في حجم الورم أو هيكله ليست واضحة دائمًا.

وبحسب الصحيفة، الفحص الجديد الذي مدته خمس ثوانٍ ليس سريعًا فحسب، لكنه مفصل للغاية، وعندما يتم تمرير المسبار فوق الثدي، فإنه يرسل موجات صوتية وضوء الأشعة تحت الحمراء إلى الأنسجة.

وتقوم المستشعرات الدقيقة في المسبار بقياس معدل انعكاس الصوت والضوء على الفور، مما ينتج عنه صورة تكشف عن تغيرات طفيفة في الورم، وأي اضطراب في هذه الانعكاسات يشير إلى أن السرطان لا يزال نشطًا.

وقام العلماء الذين طوروا الفحص في جامعة واشنطن في سانت لويس ومستشفى بارنز- اليهودي ، وكلاهما في الولايات المتحدة، باختباره على 38 امرأة مصابة بسرطان الثدي، خضعن للفحص قبل وبعد ثلاث نوبات من العلاج الكيماوي.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة أبحاث وعلاج سرطان الثدي، أنها كانت دقيقة للغاية في التنبؤ بالأورام التي تستجيب بشكل جيد للعلاج الكيميائي.

ويقوم نفس الفريق الآن بإعداد مشروع لتتلاءم التكنولوجيا مع أجهزة الموجات فوق الصوتية الموجودة بالمستشفى، حتى يتمكنوا من إنتاج فحوصات أكثر تفصيلاً للأورام، ويمكن استخدام هذه التقنية أيضًا في حالات سرطان الرأس والرقبة.

وقال جايانت فيديا أستاذ الجراحة والأورام في جامعة كوليدج لندن: ”يبدو الفحص الجديد واعدًا للغاية في اكتشاف المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الكيميائي، مما يعني أنه يمكنهم إجراء الجراحة في وقت أقرب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب“.