روسيا تتهم رائدة فضاء أمريكية بـ "تخريب" محطة الفضاء الدولية.. و"ناسا" ترد

اتهمت مصادر حكومية في صناعة الفضاء الروسية رائدة فضاء أمريكية بتخريب متعمد لكبسولة فضائية روسية تُدعى ”سويوز“، أثناء التحاقها بمحطة الفضاء الدوليةP من أجل إجبار وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ على إعادتها للأرض، بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة.

وردت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ على الادعاءات الروسية، بأن رائدة فضاء أمريكية حفرت حفرة في محطة الفضاء الدولية في عام 2018، لفرض عودة مبكرة إلى الأرض بسبب أزمة نفسية.

وقالت وكالة ”تاس“ TASS الروسية الحكومية، في تقرير لها، إن مسؤولين في ”روسكوزموس“ Roscosmos وهي شركة حكومية مسؤولة عن الرحلات الفضائية وبرامج الملاحة الفضائية وأبحاث الفضاء، يزعمون أن هناك العديد من الثقوب التي حفرها شخص ليس على دراية بتصميم الوحدة، وبدون دعم مناسب لضمان الحفر الدقيق في الجاذبية المنخفضة.

ويقول الروس إن رائدة الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ سيرينا أونيون تشانسلور أحدثت الفتحة بعد أن تطورت جلطة دموية في وريدها الوداجي، ما أدى إلى إصابتها بأزمة نفسية حادة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا تعلق وكالة ”ناسا“ على الأمور الطبية، ولكنها عارضت هذا الادعاء، واصفةً رائدة الفضاء بأنها ”محترمة للغاية“، وقدمت العديد من المساهمات التي لا تقدر بثمن.

وذكرت الصحيفة أن شهر أغسطس من عام 2018 شهد اندفاع رواد الفضاء لإصلاح ثقب ظهر في الجدار الخارجي لكبسولة ”سويوز“ الروسية في المختبر المداري، كان أصوله، ولا يزال لغزاً، رغم التكهنات والاتهامات من كافة الجهات.

وأوضحت الصحيفة أنه يعتقد أن أحدث تقرير صادر عن ”روسكوزموس“ يحرف اتهامات ”ناسا“ بشأن وصول وحدة العلوم الروسية التي ترسل محطة الفضاء الدولية في جولة في يوليو.

من جهته، نشر بيل نيلسون رئيس وكالة ”ناسا“ تغريدة على ”تويتر“ قال فيها: ”أنا أؤيد سيرينا بالكامل“، رداً على المزاعم الأخيرة، التي قيل إنها قادمة من ”روسكوزموس“.

وأجرت وكالة الفضاء الروسية تحقيقاً في الحفرة في عام 2019، وجمعت ملفاً عن الحادث، لكن التقارير تزعم أنها لن تكشف عن نتائجه.

وكان التسرب، وهو ثقب دائري في هيكل كبسولة ”سويوز“ الروسية عند انضمامها إلى محطة الفضاء الدولية، موضوعاً لعناوين الأخبار والتكهنات لعدة أشهر.

وتضمنت الادعاءات المتعلقة بالسبب، قيام مهندس على الأرض بمهمة إصلاح فاشلة قبل صعود السفينة للفضاء، حيث قام بالتنقيب في جانب المركبة الفضائية، إلى جانب ادعاءات بمشاكل أخرى في التصنيع.

وتم رصد الثقب الموجود في المركبة الفضائية الروسية ”سويوز“ الملحقة بالمحطة في 30 أغسطس 2018، بعد ثلاثة أشهر من رسوها لأول مرة، بعد أن رصد الطاقم انخفاضًا في ضغط الهواء، مما دفع رواد الفضاء إلى الإسراع للعثور على السبب.

وقبل أيام قليلة من عودتهم إلى الأرض، تحمل رواد الفضاء مسيرة شاقة في الفضاء استمرت ما يقرب من ثماني ساعات لاستكشاف الحفرة، واكتشف الطاقم ثقبًا يبلغ قطره 2 ملم (0.08 بوصة) تسبب في التسرب وسدّه بمادة ”إيبوكسي“ مع الشاش.

في وقت لاحق، كشفت الصور والمزيد من التحقيقات أن الفتحة قد تم إنشاؤها من الداخل، واستبعدت أن يكون الحطام الفضائي هو السبب.

كان يُعتقد في البداية أنه نجم عن نيزك صغير واستخدم رواد الفضاء شريطًا لإغلاق التسرب، بعد أن تسبب في خسارة طفيفة في الضغط.

وأفاد الروس بأن التخريب لم يكن من الممكن أن يحدث على الأرض؛ لأن السفينة حينها لن تمر أبدًا باختبارات غرفة التفريغ، وهي ضرورية لتكون جاهزة للطيران.

وإذا كانت هناك أية ثقوب فيه، فإن الضغط في هذه السفينة سينخفض على الفور ولن يجتاز الاختبارات المناسبة، وهكذا استبعدت ”روسكوزموس“ على الفور أن يكون الضرر الذي ضرب ”سويوز إم إس -9“ قد حدث على الأرض.

وكان سيرجي بروكوبييف ورائد فضاء آخران، سيرينا أونون-مستشارة ناسا وألكسندر جيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، على متن الطائرة عندما تم اكتشافها.

ويسرد الروس في تقريرهم حول الواقعة أن من الأسباب الكامنة وراء الادعاء التشهيري، أن كاميرا الفيديو عند تقاطع المقطعين الروسي والأمريكي توقفت عن العمل ”بشكل غامض“ في ذلك الوقت، وأن رواد الفضاء الأمريكيين رفضوا استخدام جهاز كشف الكذب.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية عن مسؤولين في ”روسكوزموس“ قولهم إن رواد الفضاء الروس أخذوا جهاز كشف الكذب، وأضافوا أنه لم يُسمح للوكالة بفحص الأدوات والتدريبات على محطة الفضاء الدولية بحثًا عن بقايا معدنية“.

وبحسب ”ديلي ميل“، فإن البيان الذي أرسلته وكالة ”ناسا“ ردًا على الادعاءات كان خاليًا نسبيًا من التفاصيل، ولم يبرئ رائدة الفضاء الأمريكية على وجه التحديد، حيث كتب: ”لحماية خصوصيتهم، لن تناقش الوكالة المعلومات الطبية المتعلقة بأفراد الطاقم“.

بدورها، قالت كاثي لوديرز من وكالة ”ناسا“ والمسؤولة عن برنامج رحلات الفضاء البشرية إن ”سيرينا كانت عضوًا يحظى باحترام كبير للغاية، وقدمت مساهمات لا تقدر بثمن. لم أجد هذا الاتهام ذا مصداقية“.