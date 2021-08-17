"بلو أوريغن" تدعي على ناسا لاختيارها "سبايس اكس" لمركبتها القمرية‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بعد أشهر من التنديد بقرار ناسا اختيار ”سبايس اكس“ لصنع مركبتها المقبلة للهبوط على القمر، أعلنت ”بلو أوريغن“ أنها قدّمت شكوى أمام محكمة فدرالية ضد وكالة الفضاء الأمريكية.

وقال ناطق باسم الشركة الفضائية التي أسسها جيف بيزوس إن ”بلو أوريغن رفعت شكوى إلى محكمة مطالب التعويض الفدرالية في الولايات المتحدة“، واصفا هذه المبادرة بأنها ”محاولة تقويم أوجه الخلل في مسار إرساء العقد المعتمد من ناسا“.

وتابع ”قناعتنا راسخة بوجوب إصلاح المشاكل التي تم رصدها في عملية إرساء العقد لإعادة الحياد وإحداث منافسة وتأمين عودة آمنة للولايات المتحدة إلى القمر“.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت في نيسان/أبريل أنها كلّفت الشركة التي يملكها إيلون ماسك بمشروع تصنيع مركبة الهبوط على القمر المأهولة بقيمة 2.9 مليار دولار.

وكان مشاركون آخرون في استدراج العروض ،من بينهم ”بلو أوريغن“، تقدّموا في نيسان/أبريل بشكوى أولى أمام هيئة الكونغرس المعنية بضبط الحسابات العامة (غاو)، بحجّة أن آلية التقييم المعتمدة من الناسا لم تكن منصفة وأنه كان ينبغي للوكالة منح العطاءات لبضع جهات.

غير أن الهيئة ردّت هذه الشكوى في أواخر تموز/ يوليو، باعتبار أن الناسا لم تنتهك الضوابط التنظيمية المعمول بها وأنها احتفظت بحقّ ”تعيين فائز واحد بالمناقصة أو عدّة فائزين أو عدم تعيين أي فائز بتاتا“.

وردّت ”بلو أوريغن“ على هذا القرار بالقول إن ”غاو“ ليست مخوّلة النظر في ”المشاكل الأساسية“ لقرار الناسا بسبب صلاحياتها القضائية المحدودة. وتعهدت الشركة بمواصلة المعركة.

وأكّدت وكالة الفضاء الأمريكية من جهتها في بيان الاثنين أنها أُبلغت بالشكوى وأن مسؤولين فيها ”ينظرون راهنا في تفاصيلها“.

وتطمح الناسا في سياق برنامجها ”أرتيميس“ إلى إرسال رواد فضاء أمريكيين من جديد إلى الفضاء سنة 2024، وهي مهلة غير واقعية كثيرا بالنسبة إلى خبراء كثيرين.

وقالت الناسا في بيانها ”ستقدّم الوكالة، فور ما يتسنّى لها ذلك، معلومات محدّثة عن المسار الواجب اتّباعه للعودة إلى القمر بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها أمنا“.