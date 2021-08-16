السعودية تفتتح مخيماً تدريبياً لتهيئة جيل من الشبان والفتيات للعمل في الفضاء

كشفت هيئة الفضاء السعودية، الإثنين، عن افتتاح مخيم علمي وترفيهي يستهدف الشبان والفتيات والأطفال لتهيئتهم للعمل في قطاع الفضاء الذي تعتزم المملكة دخول نادي الدول المتقدمة فيه.

ويستهدف المخيم التعليمي عشاق الفضاء من الفئة العمرية بين 7 و16 عاماً من الجنسين للانضمام إلى دورة تدريبة تستهدف تعريفهم بعلوم الفضاء عبر ممارسة أنشطة رياضية بطريقة تفاعلية مرتبطة بتمارين رواد الفضاء.

ويقول القائمون على المبادرة التي تحمل اسم ”تمرن كرائد فضاء“، إنها تسعى عبر أنشطتها إلى تعليم الجيل الجديد الانضباط وروح المنافسة في التحدي والالتزام، والتعريف بأهمية الفضاء، وتهيئتهم ليعملوا في قطاع الفضاء بمختلف مجالاته.

وسيقام المخيم التعليمي على مدرى أربعة أيام، لكن هيئة الفضاء الحكومية ستواصل إقامات دورات تدريبية مماثلة في أيام الإجازات الدراسية لاستقطاب عشاق جدد للفضاء.

وسيتمكن المشاركون في المخيم، من خوض تجربة تأهيل رواد الفضاء في صالة الأنشطة الرياضية، كما ستسهم المبادرة في غرس قيم الانضباط لديهم، ورفع مستوى طموحهم، بحسب بيان رسمي لهيئة الفضاء.

وستقوم هيئة الفضاء باستقطاب المشاركين المتميزين في المخيم، لضمهم لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.

وأسست السعودية الهيئة في العام 2018 للأشراف على استراتيجية تستهدف تطوير قطاع الفضاء في المملكة وتعزيز قدراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار في القطاع الذي تهيمن عليه الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وأعلنت الهيئة الشهر الماضي، عن بدء استقبال طلبات الراغبين من الجنسين، في الانضمام لبرنامج ابتعاث حكومي ممول بالكامل، لدراسة ثلاثة تخصصات تتعلق بالفضاء في أفضل 30 جامعة عالمية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

ويقدم برنامج الابتعاث للطلاب والطالبات المقبولين فيه، بعثة علمية كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، والتأمين الصحي ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقيه، مايسهل على الطالبات السفر للدراسة برفقة أزواجهن أو إخوانهن أو حتى آبائهن.

وتضم قائمة الجامعات المستهدفة في ذلك البرنامج الذي ينتهي بتوظيف المبتعثين، أسماء مؤسسات تعليمية عريقة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان، مثل جامعات ”هارفرد“ و ”كامبردج“ و ”السوربون“.

ويقول القائمون على هيئة الفضاء، إن تلك البرنامج والمبادرات التعليمية والتدريبية والتحفيزية، تستهدف بناء رأس المال البشري الوطني ليكون رافداً أساسياً لصناعة الفضاء وتعزيز الميزة التنافسية للمملكة.