علوم وتقنية

أحدها مميت.. حوادث نظام القيادة الذاتي في "تسلا" تعرضها للتحقيق
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2021 21:07 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2021 22:20 GMT

أحدها مميت.. حوادث نظام القيادة الذاتي في "تسلا" تعرضها للتحقيق

قررت الولايات المتحدة فتح تحقيق رسمي في السائق الآلي لنظام القيادة الذاتية لسيارات "تسلا" الأمريكية، بعد وقوع حوالي 11 حادثًا، كان أحدها مميتًا، منذ عام 2019،

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

قررت الولايات المتحدة فتح تحقيق رسمي في السائق الآلي لنظام القيادة الذاتية لسيارات ”تسلا“ الأمريكية، بعد وقوع حوالي 11 حادثًا، كان أحدها مميتًا، منذ عام 2019، والتي يعتقد أن خللا في النظام كان سببا فيها.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA): إن التحقيق يشمل حوالي 765,000 مركبة من صنع شركة ”تسلا“، أي ما يعادل كل مبيعات ”تسلا“ المحلية تقريبًا منذ عام 2014.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أسفرت الحوادث الأحد عشر التي تم تحديدها خلال السنوات الثلاث الماضية عن إصابة 17 شخصًا ومقتل شخص واحد.

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وأفادت التقارير بأن الحادث المميت وقع على الطريق السريع رقم 70 في مدينة ”كلوفرديل“ بولاية إنديانا في ديسمبر 2019، وأدى لمقتل الراكبة جينا مونيه بعد أن اصطدم زوجها الذي كان يقود سيارة ”تسلا“ بمؤخرة عربة إطفاء متوقفة.

ووقعت الحوادث تلك عندما اصطدمت سيارات بمركبات أخرى بينما كانت تعمل على وضع الطيار الآلي، وكانت قوات الطوارئ تستخدم الأضواء الساطعة أو شعلات الإضاءة أو الأسهم المضيئة أو الأقماع للتحذير من المخاطر.

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وكما هو متوقع أدى قرار فتح التحقيق إلى تراجع أسهم ”تسلا“ بأكثر من 4.5 % إلى 685.20 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.

وأفادت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأن التحقيق يغطي مجموعة المنتجات الكاملة للشركة التي يديرها إيلون ماسك، وهي طرازات ”إس“ و“إكس“ و“واوي“ و“3″ والتي تم إنتاجها بين عامي 2014 و2021.

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وغالبا ما تتم إساءة استخدام نظام الطيار الآلي لسيارات شركة ”تسلا“، الذي من المفترض أن يساعد السائق بدلا من تولي القيادة بالكامل دون إشراف.

وسبق أن تم ضبط سائقين يقودون السيارة في حالة سكر أو يركبون في مقعد الراكب الخلفي، بينما تقود السيارة نفسها على طريق سريع في كاليفورنيا.

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ومنذ يونيو 2016، حققت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في 31 حادثًا متعلقًا بأنظمة مساعدة السائق المؤتمتة جزئيًا.

وكان من بين تلك الحوادث 25 حادثًا يتعلق بنظام الطيار الآلي لسيارات شركة ”تسلا“ العملاقة، مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية لسلامة المرور.

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