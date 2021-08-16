في ظل شح عالمي.. سامسونغ تلجأ للذكاء الاصطناعي في إنتاج المعالجات‎‎

لجأت شركة سامسونغ الكورية الشمالية مؤخرا إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في أتمتة عملية تصميم الشرائح، وهي عملية معقدة جدا، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المضافة حديثا إلى برمجيات Synopsys.

يأتي ذلك في ظل أزمة شح عالمي في أشباه الموصلات ورقائق تصنيع المعالجات في العالم، إلا أنه مع ذلك لم يتوقف الابتكار، وإلى جانب سامسونغ بدأت شركات أخرى تستخدم أو تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميم رقائقهم التالية.

وتقوم شركة Synopsys الناشئة حاليا بصنع اسم لنفسها في هذا المجال من خلال برنامج DSO.ai الذي يعد بأشباه موصلات أكثر كفاءة وأسرع وأرخص.

وقال المدير التنفيذي المشارك في Synopsys وهي واحدة من الشركات الرائدة في تطوير البرامج التي تستخدم في عملية تصميم الشرائح والمعالجات، ويتم استخدام خدماتها من طرف شركات عديدة: إن تقنيات الشركة الجديدة ستسمح بتصميم معالجات تجارية جاهزة للتصنيع وذلك فقط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد متحدث باسم سامسونغ، في وقت سابق، أن الشركة الكورية الجنوبية ستستخدم برنامج Synopsys AI لتصميم رقائق Exynos الخاصة بها ، والتي تُستخدم في الهواتف الذكية بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى، ليس لعلامتها التجارية فقط، بل للشركات الأخرى أيضا.

وبحسب تقرير نشره موقع ”usine-digitale“، فإنه مع إطلاق أداة شركة Synopsys الجديدة والتي تعرف باسم Design Space Optimization AI (DSO.ai) بشرت الشركة بعصر جديد من تصميم الرقائق الثوري لتقديم أشباه موصلات أفضل وأسرع وأرخص، بالتعاون مع سامسونغ.

وأشارت شركة Synopsys إلى أن أداة DSO.ai الخاصة بها متاحة لعشرات الشركات، ووفقا للعديد من مراقبي الصناعة فإنه يمكن لهذه الأداة تسريع تطوير أشباه الموصلات وفتح طرق جديدة لتصميم الشرائح.

وتمتلك Synopsys سنوات من تصميمات أشباه الموصلات المتطورة التي يمكن استخدامها لتدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي.

وقال المتخصص كارل فرويند في مقابلة صحفية: ”تستخدم الشركة الناشئة أساليب التعلم المعزز التي تسمح ”بتردد تشغيل أسرع بنسبة 18٪ لطاقة أقل بنسبة 21٪ ، مع تقليل الوقت الهندسي من ستة أشهر إلى شهر واحد فقط“.

وقال مات فيليب كبير مهندسي المنتجات في Synopsys إنه ”يمكن لـ DSO.ai تحسين النتائج التي ستوفر أفضل تردد أو أقل طاقة ، ويمكن للأداة أيضا محاولة تقليل حجم الشريحة وتحديد جهد التشغيل الذي سينتج أفضل حل وسط بين الطاقة والأداء وغير ذلك الكثير مرة أخرى“.