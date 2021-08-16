مايكروسوفت تعزز مستويات الأمان في متصفح Edge

كشفت تقارير تقنية، أن فريق أبحاث ثغرات متصفح ”مايكروسوفت إيدج“ يعمل على تطوير وضع جديد يسمى Super Duper Secure لجعل المتصفح أكثر أمانا.

وبحسب الشركة، سيساعد ذلك على جعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجمين الذين يحاولون استغلال الأخطاء في متصفح ”مايكروسوفت إيدج“ عن طريق إيقاف تشغيل بعض التحسينات.

ولجعل المتصفح أكثر أمانا، يوقف الوضع تشغيل ميزة ضمن محرك ”جافا سكريبت“ الخاص بالمتصفح، والتي تهدف إلى جعل التعليمات البرمجية لموقع الويب تعمل بشكل أسرع.

وتسمى هذه التقنية ”التجميع في الوقت المناسب“ أو JIT. وبالرغم من أنها يمكن أن تساعد في تحسين الأداء، إلا أنها معقدة بشكل كبير، وهذا يجعل من السهل على الأخطاء التسلل، مما قد يؤدي إلى ثغرات أمنية.

وتشير ”مايكروسوفت“ إلى التحليل الذي أجرته مؤسسة ”موزيلا“ الذي أظهر أن أكثر من نصف عمليات استغلال متصفح ”غوغل كروم“ منذ العام 2018 كانت مرتبطة بتقنية التجميع في الوقت المناسب.

ولاحظ فريق الشركة، أنه يبحث في جعل الوضع ذكيا من خلال تشغيله وإيقاف تشغيله للحماية بناءً على المخاطر التي قد يمثلها موقع الويب، أو مدى كثافة الموارد.

ويقول الفريق: ”هناك عدد غير قليل من التحديات التقنية التي يجب التغلب عليها قبل إطلاق الميزة. ومع ذلك، فإنه عمل مثير يتم إنجازه“.

وبالنظر إلى أن المتصفح يعتمد الآن على Chromium، فإنه يستخدم نفس محرك جافا سكريبت الذي يستخدمه متصفح ”غوغل كروم“، وهذا يجعل من الممكن أن يتم تبني الميزة من قبل المتصفحات الأخرى إذا كانت ناجحة عبر ”مايكروسوفت إيدج“.

توحيد حزمة OneNote

من جهة أخرى، قررت الشركة توحيد تطبيقات حزمة OneNote والحزمة المشابهة لها في نظام التشغيل ”ويندوز 10“ في تطبيق OneNote واحد.

وتطرح الشركة حاليا قبل القرار الأخير للمستخدمين تطبيق OneNote المثبت مع ”أوفيس“ وتطبيق OneNote لنظام ”ويندوز 10“ المتاح في متجر ”مايكروسوفت“.

وتظهر هذه التحسينات في سلسلة من التحديثات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة لتطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي الذي يتم تثبيته كجزء من حزمة أوفيس.

وتتضمن التحديثات تحديثا مرئيا والميزات الرئيسية الموجودة الفريدة حاليا لتطبيق OneNote لنظام ”ويندوز 10“ حيث تأخذ الشركة كافة التحسينات في تطبيق OneNote لنظام ”ويندوز 10“ وإحضارها إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي بدلاً من ذلك.

وتطلب الشركة من المستخدمين الحاليين لتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 المخصص، الترقية إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب الكامل في النصف الثاني من عام 2022.

وقال فريق OneNote: ”تتيح لنا التطورات في ويندوز وأوفيس توحيد التطبيقين بهدف إنشاء تجربة مستخدم واحدة. بحيث تكون لديك البساطة من تطبيق OneNote واحد عبر ويندوز أثناء الاستمتاع بالواجهة والميزات التي تعرفها“.

وتقول ”مايكروسوفت“ إن نظام إنهاء دعمها لتطبيق OneNote لنظام ”ويندوز 10“ سيكون في العام 2025 لذا يجب على مستخدمي OneNote الانتقال إلى تطبيق سطح المكتب بحلول شهر أكتوبر 2025.

وكانت الشركة تريد في الأصل إنهاء تطبيق تدوين الملاحظات OneNote عندما أصبح التطبيق الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10 متاحًا، ولكن غيرت خططها وأعادت إحياء التطبيق في العام 2019.