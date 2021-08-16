كيف طورت سامسونغ S Pen العادي ليصبح S Pen Pro؟‎‎

أذهلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الأوساط التقنية في العالم بعدما كشفت عن أول جهاز غالاكسي ”نوت“ العام 2011 ومعه القلم الضوئي S Pen الذي كان ثورة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.

وظل هاتف سامسونغ الضوئي S Pen علامة فارقة ميزت سلسلة ”غالاكسي نوت“ على مدار 10 سنوات، قبل أن تقرر الشركة وقف السلسلة دون تأكيد قتلها حتى الآن، ونقل تجربة القلم إلى سلسلة Galaxy S في الإصدار Galaxy s21 ultra.

ولم تتوقف سامسونغ عند هذا الحد، بل أطلقت هذا العام قلما جديدا يدعى S Pen Pro، حيث تطور القلم من ناحية الحجم والاستخدامات ليناسب هواتف Fold 3 ذات الشاشات الأكبر حجما.

يتمثل الاختلاف الأوضح بين القلمين في الحجم، حيث جاء قلم S Pen Pro ليكون أكبر حجما وأكثر سمكا، ويماثل هذا القلم في حجمه الأقلام المعتادة للكتابة وتحديدا الأقلام الفاخرة، وذلك حتى تشعر بجودة القلم.

ويفيد الحجم الأكبر للقلم الرسامين، حيث يساعدهم على التحكم في القلم بشكل أفضل وليوصل إحساس الرسم والتعامل مع القلم الحقيقي، علما أنه لا يمكن لصق قلم S Pen Pro في هاتف Galaxy Fold 3 أو وضعه في الغطاء الخاص به بسبب حجمه، ويختلف هذا الأمر مع قلم S pen المعتاد الذي أطلقت سامسونج نسخة خاصة منه لهواتف Fold مع غلاف لوضع القلم فيه.

ويعتبر قلم S pen هو القلم المعتاد من سامسونج قبل هاتف Galaxy Note 9، ويقدم المميزات نفسها وطرق التوصيل نفسها، بينما يعتمد قلم S Pen Pro على اتصال البلوتوث بشكل أساسي، ويتيح استخدام البلوتوث المزيد من المميزات للقلم.

ويستطيع نموذج Pro الاتصال بأكثر من جهاز سامسونج معا في الوقت نفسه، حيث تستطيع استخدامه مع هاتفك الذكي والحاسوب اللوحي معا، كما يدعم جميع الأجهزة التي صدرت بقلم سابقا.

ويتصل S Pen Pro بسهولة بأجهزة Samsung Galaxy الخاصة بك، مما يتيح لك تدوين الملاحظات على شاشات مختلفة حسب الحاجة وحتى استخدام Air Actions بسهولة.

ويمكن للقلم المطور أن يتصل بسلاسة بين أجهزتك، كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر الموجود في قلم S Pen Pro لتوصيله عبر البلوتوث.

وبفضل اتصال البلوتوث داخل قلم S Pen Pro، يقوم خيار Smart Select الآن بإحضار قصاصاتك إلى جهاز آخر، ويمكنك تحديد وجمع الأشياء الممتعة وحفظها، ثم عرضها مرة أخرى على شاشة أخرى، مما يجعل المشاركة أمرا بسيطا للغاية.

وبحسب ما ذكرته سامسونغ، فإنه لا داعي من الخوف والقلق على الأعمال، لأن شحن قلم S Pen Pro يتم بسهولة عبر منفذ USB من النوع C، وسيوفر لك التوصيل السريع لمدة 50 دقيقة ما يصل إلى 16 يوما من عمر البطارية.

وسيساعدك قلم S Pen Pro على التأكد من أنك تعرف دائما مكان قلمك. يمكنك استخدام تطبيق SmartThings الخاص بك لإحضار معلومات موقع S Pen Pro الخاص بك ومساعدتك في تعقبه، تمامًا مثل جهاز Samsung Galaxy الآخر الخاص بك.

ويختلف السعر بين القلمين بالطبع، حيث يأتي قلم S Pen نموذج Fold بسعر 50 دولارا تقريبا، ويرتفع سعر النموذج الاحترافي ليصل إلى 100 دولار.