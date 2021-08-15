شاومي تطلق شاحنا لاسلكيا بقدرة 100 واط

كشفت شركة شاومي الصينية النقاب عن الشاحن اللاسلكي “Xiaomi Mi 100W Wireless”، والذي يأتي بقدرة عالية تصل إلى 100 واط.

وطرحت شركة شاومي في الفترة الأخيرة شاحنا لاسلكيا بقدرة تصل إلى 80 واطا، ويبدو أنها كانت منذ ذلك الحين تعمل على تطوير قاعدة الشحن اللاسلكية Xiaomi Mi 100W Wireless، ذات القدرات الأعلى والتي تصل إلى 100 واط.

وفقا لموقع ”جيه إس إم أرينا“، يأتي شاحن ”شاومي“ اللاسلكي الجديد بتصميم ومواصفات مشابهة للإصدار السابق، ويبدو أن الترقية الرئيسية تتمثل في زيادة سرعة الشحن، واللون المميز للجهاز ومعايير الحماية والآمان.

وتتميز قاعدة الشحن اللاسلكية Xiaomi Mi 100W Wireless بإمكانية تثبيت الهاتف أفقيا أو رأسيا للشحن، وهي تأتي باللون الأسود والذهبي الخلاب.

ويذكر أن منصة الشحن تأتي مع كابل 6A USB في الصندوق، فضلا عن معايير أعلى للحماية، حيث تتميز بدعم معايرة التيار والتي تحمي قاعدة الشحن من الجهد الكهربي الإضافي، وارتفاع الحرارة.

هذا وذكرت شركة شاومي أنه من المقرر أن يتوفر الشاحن بسعر 92 دولارًا في السوق الصيني.

ومع ذلك كانت هناك العديد من التساؤلات حول سبب إطلاق ”شاومي“ لجهاز Xiaomi Mi 100W Wireless الجديد، وسأل الخبراء لماذا تهتم شركة شاومي بتصميم وإطلاق شاحن لاسلكي بقوة 100 واط، في حين أن أسرع هواتف الشحن اللاسلكي المتوفرة حاليًا في السوق هي Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro لا تتخطى قدرتها على الشحن اللاسلكي 67 واطا، أي أن الإصدار السابق من جهاز الشحن اللاسلكي لشاومي والذي بلغ سعره حوالي 77 دولارًا ، يغطي احتياجاتهما.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى أحد الأمرين، إما محاولة لاستباق التقدم السريع في تكنولوجيا الشحن اللاسلكي، أو ربما تعمل شاومي على تطوير هاتف خاص بها ذا قدرة عالية على الشحن اللاسلكي تجاوز قدرة الشاحن اللاسلكي السابق، ومع ذلك يبدو أنه سيكون علينا الانتظار حتى تكشف شاومي عن السبب.