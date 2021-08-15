"ناسا" تقترب خطوة جديدة من بناء مستعمرات على القمر والمريخ

اقتربت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ خطوة جديدة من بناء مستعمرات على القمر والمريخ باستخدام تربة الأجرام السماوية، وفق ما أورده تقرير لموقع ”Universe Today“ المعني بأخبار الفضاء.

وكشف التقرير أن الوكالة الأمريكية أرسلت طباعة ثلاثية الأبعاد إلى محطة الفضاء الدولية، وستعمل آلة الطباعة Redwire Regolith Print (RRP) مع نظام الطابعة الحالي الموجود بالمحطة (ManD)، لتجربة الطباعة الثلاثية الأبعاد للثرى المحاكي، أو الصخور والتربة السائبة، الموجودة على سطح القمر.

ويمكن أن تساعد النتائج في تحديد جدوى استخدام ”الثرى“ كمادة خام، والطباعة الثلاثية الأبعاد كتقنية لبناء الموائل والهياكل الأخرى عند الطلب في مهام استكشاف الفضاء المستقبلية.

وإذا نجح ذلك، فسيقوم طاقم محطة الفضاء الدولية بقياس قوة المادة الناتجة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التعامل مع الظروف القاسية خارج الأرض.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام، فستسمح آلة الطباعة لرواد الفضاء بطباعة بعض موائلهم على الأقل عند الطلب، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من حجم الإمدادات التي تجلبها ناسا إلى القمر والمريخ، كما ستسمح أيضا باستخدام الموارد المتاحة على القمر والمريخ لبناء الهياكل والموائل، لتقليل كمية المواد التي يحتاج المستكشفون في المستقبل لجلبها من الأرض.

وأرسلت ”ناسا“ الطباعة الثلاثية الأبعاد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة “ Cygnus“ الفضائية التابعة لشركة نورث نورب غرومان الأمريكية، وحملت المركبة علي متنها أيضا عدة أطعمة، حتى يستمتع بها الرواد البعيدون عن الأرض.

ولم تقتصر الشحنة على الأطعمة والطباعة فقط، بل حملت دعامات لتثبيت الأجنحة الشمسية التي سيجري إطلاقها في المختبر المداري، العام المقبل.

ويحاكي هذا الجسم الذي سيجري إطلاقه غبار القمر، حتى يتم استخدامه في إنشاء عناصر من الطابعة الثلاثية الأبعاد لمحطة الفضاء الدولية.

وحملت مركبة ”Cygnus“ الفضائية أيضا، ما يعرف بمادة ”العفن الغروي“ لأجل إجراء تجربة تعليمية فرنسية أطلق عليها أسم ”بلوب“، إضافة لجهاز رصد بالأشعة تحت الحمراء، حتى يكون بمثابة نموذج أولي لرصد الأقمار الاصطناعية في المستقبل.

وتعد هذه الشحنة 16 لـ“نورث روب غرومان“ إلى محطة الفضاء الدولية، ووفقا للتقارير، فإن هذه الحمولة هي الأثقل وزنا في تاريخ ما قامت الشركة بشحنه حتى الوقت الحالي.