بعد تدهور قطاع الهواتف.. "فوكسكون" تدخل عالم السيارات الكهربائية

أعلنت شركة ”فوكسكون“، أكبر منتج إلكترونيات تعاقدية في العالم، ومصنعة هاتف ”آيفون“ الرئيسة، أنها قررت الدخول في عالم صناعة السيارات الكهربائية في ظل تدهور قطاع الهواتف.

وذكرت الشركة أنها ستبني منشآت لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتايلاند العام المقبل، حيث يسرع مجمع ”أيفون“ الرئيس الجهود لمواكبة الطفرة المتنامية في قطاع السيارات الكهربائية لتعويض تباطؤ صناعة الهواتف الذكية.

وقال يونغ ليو رئيس شركة ”فوكسكون“ في بيان، ”خططنا هي بدء الإنتاج الضخم في أمريكا وتايلاند على التوالي عام 2023، وخلاف الولايات المتحدة وتايلاند، نجري محادثات مع مواقع محتملة في أوروبا أيضا“.

وتقوم الشركة، التي تعتبر آبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وإتش بي وشاومي عملاء لها، بتوسيع وجودها في صناعة السيارات الكهربائية من خلال الاستفادة من أشباه موصلات السيارات والمكونات الرئيسة وقطع الغيار والبرامج المتقدمة المتعلقة بالقيادة وتجميع المركبات الكهربائية.

وقامت مجمعة ”آيفون“ أيضا بإعداد منصة مفتوحة للبرامج والأجهزة، وهي منصة MIH EV المفتوحة – والتي تتضمن هيكلا وبنية إلكترونية ودعما للقيادة الذاتية – لتقصير وقت التطوير لشركات صناعة السيارات، وخاصة الوافدين الجدد على السيارات الكهربائية، لتحويل السيارات.

وقال ليو، إن المصنع التايلاندي سيكون جزءا من المشروع المشترك مع مجموعة النفط والغاز التايلاندية PTT لتطوير منصة لإنتاج المركبات الكهربائية والمكونات، مضيفا أن المنشأة ستخاطب السوق التايلاندي مبدئيا والتصدير التدريجي إلى الدول الآسيوية، لافتا إلى أن السعة السنوية المخططة هناك ستصل من 150 – 200 ألف مركبة كهربائية.

وسيخدم المصنع الأمريكي عملاء، مثل: شركة Fisker الأمريكية الناشئة، والتي ستبدأ الشركة التايوانية في بناء EVs بحلول نهاية عام 2023 ، حسب ما قال ليو.

وبحسب صحيفة ”Nikkei Asia“، استبعدت ”فوكسكون“ بالفعل المكسيك كموقع، لكنها تجري مفاوضات مع ثلاث ولايات في الولايات المتحدة لبناء أول مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن خطط لشراء منشأة شرائح من شركة رائدة في صناعة رقاقات الذاكرة التايوانية مقابل 90 مليون دولار في مدينة هسينشو بشمال تايوان. وذلك كخطوة إستراتيجية لتأمين مصدر لأشباه الموصلات لأعمالها الناشئة في مجال السيارات الكهربائية وسط أزمة رقاقات عالمية غير مسبوقة.

وتبدأ ”فوكسكون“ الإنتاج الضخم لسلسلة ”آيفون 13“ القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين جنبا إلى جنب مع منافسيها بيغاترون و Luxshare Precision Industry. وهي شركة تصنيع إلكترونيات صينية صاعدة تهدف إلى تحدي مكانة فوكسكون العالمية يوما ما.