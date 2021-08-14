"غوغل" تضيف ميزة هامة إلى جهازها المنزلي Nest Hub‎‎

أضافت شركة غوغل الأمريكية إلى شاشات Nest Hub الذكية ميزة جديدة هامة، وهي بيانات جودة الهواء التي تمكن الجهاز من إبلاغك بأي تلوث قد يحدث قريباً من مستخدمه.

وتعطي ميزة غوغل الجديدة بعض المستخدمين فكرة عن مقدار المخاطر التي قد يواجهونها من الدخان والتلوث في المنطقة.

وبحسب غوغل، ستطرح الميزة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وتظهر شارة مؤشر جودة الهواء عبر شاشة Ambient في Nest Hub، ويمكن رؤيتها بجانب أدوات الساعة والطقس، كما يمكن لأي شخص لا يريد رؤية الشارة إلغاء الاشتراك.

وتأتي البيانات من وكالة حماية البيئة، التي تصنف جودة الهواء على مقياس من صفر إلى 500، مع كون الصفر هو أفضل جودة للهواء، كما تقوم أيضًا بترميز تصنيفاتها بالألوان في فئات تتراوح من جودة الهواء الجيدة إلى الخطرة.

وتحسب وكالة حماية البيئة المخاطر من خلال تقييم خمسة ملوثات رئيسية، هي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، الضباب الدخاني، وتلوث الجسيمات التي تشمل الدخان. وانتشر الدخان الناتج عن حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي.

وفي الأماكن التي تتوفر فيها ميزة جودة الهواء الجديدة من جوجل، يصدر Nest Hub تنبيهًا عندما يصل التلوث إلى مستوى غير صحي، أو مستوى غير صحي للمجموعات الحساسة.

ويستجيب Nest Hub أيضًا للأمر الصوتي: ما جودة الهواء بالقرب مني. ومن السهل الوصول إلى بيانات جودة الهواء الخاصة بوكالة حماية البيئة EPA، وذلك حتى إذا لم يكن لديك Nest Hub، أو إذا لم تكن ميزاته الجديدة متاحة في منطقتك.

يتيح موقع AirNow التابع لوكالة حماية البيئة للمستخدمين توصيل مواقعهم للحصول على تقييم لجودة الهواء في تلك المنطقة، وهناك أيضًا خريطة النار والدخان التابعة لوكالة حماية البيئة، التي تحتوي على تصورات لمدى وصول دخان حرائق الغابات.

وكشفت شركة غوغل مؤخراً عن الجيل الثاني من Nest Hub، وهو شاشة ذكية ومكبر صوت يمكنه تتبع نومك باستخدام مستشعر رادار مدمج.

ويمثل جهاز Nest Hub الجديد أحدث طريقة تحاول من خلالها جوجل إبراز مركز المنزل الذكي الخاص بها عن الأجهزة المماثلة التي تبيعها أمازون وفيسبوك، وهي أول من يقدم ميزة تتبع النوم.