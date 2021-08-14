Mini SE.. طائرة مسيرة جديدة للمبتدئين بقدرات تصوير هائلة‎‎

كشف شركة ”دي جي آي“ DJI الصينية عن طائرتها المسيرة الجديدة ”ميني إس إي“ Mini SE الموجهة تحديدا للمبتدئين في مجال التصوير عبر طائرات ”درون“ المسيرة.

وتأتي الطائرة المسيرة من DJI بقدرات تصوير متميزة حيث تأتي مزودة بكاميرا بمستشعر CMOS 1/2.3 قادر على التقاط فيديو بدقة 2.7K وصور ثابتة بدقة 12 ميجابكسل.

ويمكن للطائرة ”ميني إس إي“ Mini SE أن تطير على مدى 30 دقيقة من وقت الطيران ويمكنها نقل فيديو عالي الدقة من مسافة تصل إلى 2.5 ميل (4 كيلومترات).

وتأتي الطائرة الجديدة بوزن 249 جراما، وهو نفس وزن Mini 2. وهي مجرد نسخة مخففة قليلا من Mini 2 من نواح كثيرة. ولكن لا يمكنها تصوير UHD وليس لديها وحدة التحكم Ocusync.

وتفصيلا، تأتي الكاميرا مع عدد من المزايا الرئيسية أهمها تصميم قابل للطي وخفيف الوزن وكاميرا جيمبال ثلاثية المحاور إضافة إلى مستشعر الرؤية وتثبيت GPS كما تشتمل على وحدة تحكم متوافقة مع الهاتف.

وتدعم الكاميرا بطاقات ذاكرة داخلية من نوع microSD بسعة تصل حتى 256 غيغابايت، ويمكنها التعامل مع أوضاع فيديو QuickShot و CineSmooth كما أنها مزودة بواقي حماية بزاوية 360 درجة.

ويبدو أن Mini SE متطابقة تقريبًا مع Mavic Mini الأصلية، إذ تستخدم كلتاهما نفس الكاميرا ونفس نظام نقل الفيديو، بالإضافة إلى نفس أوقات الرحلة.

ويمكن أن يكون الاختلاف الواضح بين Mini SE و Mavic Mini في أن Mini SE تستخدم نفس جسم Mini 2، وهذا يعني أنها أخف قليلا وأفضل في ظروف الرياح القوية.

ويبلغ الوزن القياسي للطائرة (بما في ذلك البطارية والمراوح وبطاقة microSD) هو 242 جراما، وهذا يعني أن التسجيل غير مطلوب في بعض البلدان والمناطق.

وتوصي الشركة المبتدئين باستخدام Mini SE مع 360 Propeller Guard لحماية المراوح بالكامل وتحسين سلامة الطيران نظرا لأن الطائرة Mini SE لا تدعم استشعار العوائق.

وتستخدم الطائرة هيكلا أحدث من Mini 2 مع عدد أقل من البراغي المكشوفة وأذرع أقوى ومقاومة متزايدة لسرعة الرياح، وهي تستخدم بطاريات ومراوح ومحور شحن أخف وزنا وأكثر قوة مع منفذ شحن USB-C بدلاً من micro-USB.

وتأتي Mini SE، مثل معظم الطائرات المسيرة من DJI، مع مجموعة متعددة من أوضاع QuickShots، التي توجه الطائرة عبر مسارات محددة مسبقًا حتى لا تضطر إلى التحكم فيها يدويًا، وتشمل هذه الأوضاع: Dronie و Rocket و Helix.

وتباع الطائرة الجديدة بسعر 299 دولارا مما يجعل سعرها أقل بمقدار 150 دولارا من سعر Mini 2.