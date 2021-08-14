ببطارية عملاقة.. "هونر" تطلق رسميًا جهاز Honor Pad V7 Pro اللوحي

كشفت العلامة التجارية الصينية ”هونر“ عن جهاز Honor Pad V7 Pro اللوحي، الذي ينطلق بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، ومعالج Kompanio 1300T، وبطارية عملاقة سعة 7250 مللي أمبير في الساعة.

ويُعد هذا الجهاز الأكثر تميزًا في الشركة، حيث يتميز جهاز Honor Pad V7 Pro بشاشة LCD مقاس 11 بوصة، وجودة عرض 2K ودقة 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، ويدعم كثافة عرض 276 بيكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، ودرجة سطوع تبلغ 500 شمعة.

كما أنه أول جهاز يستخدم معالج Kompanio 1300T من MediaTek، مقترنًا بـ 6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128/256 غيغابايت للتخزين الداخلي، كما يأتي بتقنية الذاكرة الافتراضية.

وينطلق الجهاز بواجهة Magic UI 5.0، ونظام تشغيل Android 11، ويأتي أيضًا بتحسينات لدعم تعدد المهام بكفاءة أعلى، مع فصل وتقسيم الشاشة وسحب وإسقاط الملفات بسلاسة.

وفي الخلف، يحتوي جهاز Honor Pad V7 Pro اللوحي على كاميرا مزدوجة مع مستشعر رئيس 13 ميغابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابيكسل.

ويضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية مزودة بإمكانيات DTS: X Ultra، واثنتين من شرائح SIM، ويدعم أيضًا الاتصال بشبكات Wi-Fi 6، 5G، والبلوتوث 5.1، وأيضًا منفذ USB-C.

ويحزم جهاز Honor Pad V7 Pro اللوحي بطارية عملاقة سعة 7250 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يأتي بنظام تبريد يتكون من 7 مراحل، ويدعم قلم Magic Pencil 2 stylus، وحافظة لوحة مفاتيح مغناطيسية مع لوحة تتبع مدمجة وحافظة قلم.

ويتوافر جهاز Honor Pad V7 Pro اللوحي في 3 ألوان، هي: الفضي والذهبي والأزرق، وبالنسبة للسعر، يبلغ سعر الجهاز بإصدار Wi-Fi مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين 128 بسعر 2599 يوانًا صينيًا أي ما يعادل 400 دولار.

بينما يأتي الإصدار الأعلى بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغابايت بسعر 431 دولارًا، ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت مع اتصال 5G بسعر 3699 يوانًا صينيًا (570 دولارًا) وسيتم طرح الجهاز للبيع في الصين، اعتبارًا من 19 آب/ أغسطس الجاري.