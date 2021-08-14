مجددًا.. "بوينغ" تؤجل إطلاق مركبة "ستارلاينر" إلى الفضاء

أعلنت شركة ”بوينغ“ الأمريكية لصناعة الطائرات، تأجيل إطلاق مركبة ”ستارلاينر“ إلى محطة الفضاء الدولية إلى عدة أشهر، بسبب مشكلة تقنية تتعلق بأربع صمامات في نظام الدفع.

وتواجه مركبة ”ستارلاينر“ الفضائية، التي صنعتها ”بوينغ“، صعوبات أدت إلى تأخير إضافي في إطلاقها، بعدما أعلنت الشركة أنها تعمل على حل مشاكل مرتبطة بصمامات الأكسدة في نظام الدفع.

ووفقًا لشركة بوينغ، فقد كان من المقرر إطلاق المركبة الفضائية، الشهر الجاري، في مهمة Orbital Flight Test (OFT) 2 على متن صاروخ أطلس 5 الخاص بها، من مجمع الإطلاق في محطة سلاح الجو في كيب كانافيرال.

ويأتي هذا التأخير بعد أسبوع فقط من إعلان الشركة الأمريكية تأجيل إطلاق المركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية بسبب مشاكل في نظام الدفع، وليس من المعلوم بعد متى ستنطلق الرحلة التجريبية المقبلة.

وقال نائب الرئيس ومدير برنامج ”ستارلاينر“، جون فولمر: ”على مدار اليومين الماضيين، كرَّس فريقنا في بوينغ وقته لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتحقق من الصمامات المعنية، ومنشأة معالجة البضائع داخل مركز كينيدي للفضاء“.

وحاول المهندسون حل المشكلة بينما كانت ”ستارلاينر“ على قمة الصاروخ، وتمكنوا من إصلاح 9 من أصل 13 صمامًا ”بعد تطبيق التقنيات الكهربائية والحرارية“ لفتحها، وظلت 4 صمامات أخرى مغلقة، ومازال العمل جاريًا.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستعلن عن موعد الإطلاق الجديد عندما تصبح المركبة جاهزة.

ويُعد هذا التأخير أحدث انتكاسة تتعرض لها ”بوينغ“ منذ إبرام عقد مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لنقل الرواد إلى مدار الأرض المنخفض.

وكانت ”ناسا“ التي أوقفت برنامجها للرحلات الفضائية المكوكية العام 2011 قد استعانت بخدمات ”بوينغ“ و ”سبيس إكس“ كيلا تُضطر إلى الاعتماد على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لموقع ”SpaceNews“ المعني بأخبار الفضاء، فإن الفرصة التالية للرحلة التجريبية قد تكون على بعد أشهر، وقد تُضطر شركة بوينغ إلى الانتظار حتى بعد إطلاق مهمة كويكب Lucy التابعة لناسا، في شهر أكتوبر المقبل، ومهمة SpaceX’s Crew-3، بالإضافة إلى عودة مركبة الفضاء Crew-2.