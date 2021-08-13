ما الذي يميز Galaxy Watch 4 عن الساعات الأخرى في مجال الصحة؟‎‎

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سلسلة جديدة من ساعاتها الذكية، تنقسم إلى فئتين، هما: Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic، والفروقات بينهما في الشكل أكبر من المضمون.

وكشفت سامسونغ عن أولى ساعاتها الذكية التي تعتمد على نظام Wear OS 3 من الشركة ذاتها، وتأتي هذه الأجهزة بتصميم عصري ومزودة بمجموعة من المستشعرات، وأهم ما يجب التركيز عليه هي مستشعرات قياس جوانب الصحة.

وأكدت شركة سامسونغ، أن سلسلة Watch 4 موجهة نحو الأشخاص المهتمين بالصحة مع الكثير من الميزات الجديدة والمستشعرات النشطة بيولوجيًا الموجودة على الجزء الخلفي.

وتتضمن تلك المستشعرات PPG لقياس تدفق الدم، ومستشعر ECG لتخطيط ضربات القلب، ومستشعر BIA وهو قادر على قياس تكوين العظام، ونسب الدهون في العضلات، والأنسجة بجسم الإنسان، وبفضل واجهة One UI Watch التي تستند إلى نظام التشغيل Wear OS 3، يمكن للأجهزة القابلة للارتداء تتبع أكثر من 100 نشاط لياقة مختلف.

ويمكن لهذه الأجهزة القابلة للارتداء أيضًا تتبع النوم، ومستويات الدم، والأكسجين SpO2، والإجهاد ،وإخطارك أيضًا إذا كنت تشخر أثناء النوم.

وتمتلك ساعة Galaxy Watch 4 ميزة حساب نسبة الدهون في الجسم، وكتلة العضلات، وتعد سامسونغ أحدث شركة تقنية تقدم ميزة تكوين الجسم، وتنضم إلى أمازون، التي توفر خاصية نسبة الدهون في الجسم عبر Halo Band.

وتقيس Galaxy Watch 4 تكوين الجسم باستخدام تقنية تسمى تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية BIA، التي ترسل تيارًا كهربائيًا ضعيفًا عبر الجسم.

وتحسب التقنية كمية الماء في الجسم، حيث تتحرك الإشارة بسرعة أكبر عبر الأنسجة التي تحتوي على نسب أعلى من الماء، ونظرًا لأن الدهون تحتوي على محتوى مائي أقل من العضلات، يمكن لهذه التقنية تقدير كمية الدهون الموجودة في جسم الشخص.

وقال الدكتور جانغيون يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق منصة البرمجيات: ”تعمل سلسلة Galaxy Watch على تمكين ملايين المستخدمين من الوصول إلى رؤى تفصيلية حول صحتهم العامة لسنوات“.

وأضاف: ”الآن، قمنا بتجهيز Galaxy Watch4 الجديدة بتقنية الاستشعار الأكثر تقدمًا لدينا على الإطلاق من أجل تقديم تجربة صحية شاملة لدينا حتى الآن، لقد قللنا حجم المستشعرات الصحية لإنشاء تصميم أنحف وأنحف“.

وتابع: ”بينما تعمل المستشعرات الأصغر حجمًا على تقليل دقة القياسات الصحية، فقد طورنا خوارزمية جديدة تمامًا لضمان عدم تقديم أي تنازلات“.

وأكمل المسؤول قائلًا: ”علاوة على ذلك ، قمنا بتصميم مستشعر Samsung BioActive Sensor (مستشعر 3 في 1) الذي يتيح 3 مقاييس صحية قوية – مستشعر معدل ضربات القلب البصري (PPG)، ومستشعر القلب الكهربائي (ECG) ومستشعر تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA) – تعمل على مجموعة شرائح واحدة فقط“.

ولفت إلى أنه ”هذا يعني أنه يمكن لمستخدمي Galaxy Watch4 مراقبة ضغط الدم، واكتشاف عدم انتظام ضربات القلب AFib، وقياس مستوى الأكسجين في الدم، وحتى حساب تكوين الجسم في أي وقت وفي أي مكان“.

ونوه يون إلى أن ”ساعة Galaxy Watch 4 هي أول ساعة غالاكسي توفر تحليل تكوين الجسم، وهو قياس يوفر على الفور لقطة كاملة عن لياقتك العامة، وتوفر هذه الميزات معًا للمستخدمين فهمًا أكثر شمولية ومفيدًا لصحتهم“.