كيف يمكنك تسريع شحن بطارية "آيفون" بكامل طاقتها؟‎‎

وصلت شركات التقنية العملاقة مثل غوغل وهواوي وأوبو وشاومي إلى سرعات شحن مهولة، بلغت في بعض الأحيان لدى الشركات الصينية تحديدا 200 وات.

ويعتبر شحن الهاتف المتحرك الذكي من أكثر الأشياء التي تؤرق المستخدمين، لذلك فهم يطمحون إلى أن تكون شركاتهم المحببة سباقة إلى تقديم سرعات شحن عالية.

ولكن شركة مثل ”أبل“ مصنعة هاتف ”آيفون“ الشهير لا تزال تحبو في هذا المجال، حيث لا تزال سرعة الشحن القصوى التي يدعمها الهاتف 18 وات تقريبا.

وهناك بعض الأمور التي يمكن من خلالها دفع هاتف ”آيفون“ لكي يشحن بأقصى طاقته الممكنة على الرغم من قدرته الضعيفة على الشحن، نستعرضها فيما يلي:

استخدام شاحن أصلي أو مرخص من أبل

تمنح أبل شهادة تدعى MFI، وهي رخصة رسمية من الشركة تمنح لبعض الشركات الخارجية لتقدم طرفيات تعمل مع أجهزة أبل بشكل جيد، ولا تسبب هذه الطرفيات في تلف بطارية الهاتف أو ارتفاع درجة حرارته، كما أنها تعمل بشكل جيد وسريع.

ويمكنك اقتناء أي شاحن ترغب فيه شريطة أن يستخدم هذه الرخصة والتقنية، ويجب أن تتجنب أي شاحن مجهول أو غير معروف المصدر، فقد يتسبب في تلف جهازك أو انفجاره.

لا تستخدم شواحن آيفون القديمة

إذا كنت تمتلك أكثر من شاحن ”آيفون“ قديم من هواتفك القديمة فتجنب استخدامها مع الجهاز الجديد، حيث يعتقد البعض بأن شاحن ”أبل“ الأصلي الذي يأتي مع الهواتف القديمة أفضل من الشواحن الجديدة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، حيث تعمل هذه الشواحن بتقنيات قديمة قد تسبب تلفا لهاتفك.

وتأتي أغلب الشواحن القديمة بقدرة 5 واط تقريبا، ويعني هذا أن هاتفك يأخذ وقتا أطول عبر الشحن باستخدامها، لذلك يفضل أن تقوم باقتناء شاحن جديد يدعم تقنيات الشحن الجديدة.

تجنب استخدام الشحن اللاسلكي

يعتبر الشحن اللاسلكي أحد أسهل تقنيات الشحن بشكل عام، حيث يمكنك شحن الهاتف دون الإمساك به، لكن هواتف ”آيفون“ تدعم تقنيات الشحن اللاسلكية بشكل أبطأ من الشحن السلكي، كما أن الشحن اللاسلكي بشكل عام أبطأ قليلا.

لذلك، حاول ألا تستخدم شاحنا لاسلكيا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لم تكن مستعجلا لاستخدام هاتفك.

اطفئ الهاتف أو اجعله في وضع الطيران

يقول بعض خبراء التقنية إنك إن أردت تسريع شحن هاتف ”آيفون“ فاجعله على وضع الطيران أو اجعله مطفأ تماما، وحاول أن تبقيه باردا وبدون غطاء الحماية، واستخدم شاحن الحائط باستمرار، وحافظ على صيانة البطارية باستمرار.