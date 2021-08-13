LG تطرح تلفزيونات ذكية مصممة لسفن الرحلات البحرية‎‎

قدمت شركة LG Business Solutions USA مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية للمباني الفاخرة وكابينة الطاقم مع واجهات ضيافة وترفيه قابلة للتخصيص لمشغلي السفن السياحية.

وتتنوع طرازات التلفزيونات التي كشفت عنها الشركة بأحجام 43 و32 و28 و24 و22 بوصة، وتسمح أجهزة التلفزيون التي يتم التحكم فيها بالصوت والمتصلة بشبكة Wi-Fi للخطوط بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات وخيارات الترفيه في أي كابينة بأي حجم.

وتقدم تلفزيونات Pro:Centric Smart TV أيضا قوائم خدمة متخصصة، ما يتيح تجارب رقمية ذات علامة تجارية مخصصة.

وقال مايك كوسلا نائب رئيس الضيافة في LG Business إنه ”مع بدء مشغلي الرحلات البحرية في الترحيب بضيوفهم، (مع العودة للحياة وسط جائحة كورونا)، ستسمح لهم أجهزة تلفزيون الرحلات البحرية لدينا بتقديم بيئة رقمية خالية من الهموم حيث يمكن للضيوف التنقل بسهولة في برمجة الفيديو الرقمي والمعلومات المتعلقة بالسفن“.

وأضاف كوسلا: ”سيستفيد خط كروز TV الخاص بنا من مشغلي الرحلات البحرية والركاب من خلال زيادة الوظائف والتشغيل المبسط وتجربة الضيف المحسنة تماما“.

ويوفر برنامج Pro: Centric ميزات لبيئات السفن السياحية ، بما في ذلك دعم 39 لغة وأدوات الخدمة بنقرة واحدة وميزات التلفزيون الذكي webOS 4.5 وإدارة النظام عن بعد ونماذج وصفحات سهلة الاستخدام للواجهات المخصصة على الشاشة لتوفيرها معلومات الضيف وخدماته.

ويسمح خط التلفزيون أيضًا بالبث اللاسلكي للموسيقى والفيديو من الأجهزة المحمولة للركاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من خلال تقنيات Smart Share وScreen Share وBluetooth Sound Sync.

ويعرض تلفزيون 4K UHD من فئة 43 بوصة صورًا أكثر وضوحًا بأربع مرات من HDTV ويقوم بترقية المحتوى للاستفادة من دقة 8m بكسل في التلفزيون.

تتميز أجهزة التلفزيون الذكية Pro:Centric فئة 32 بوصة وفئة 28 بوصة بالتوافق مع حوامل الحائط القياسية 200×200 و100×100 VESA، على التوالي، وكلاهما يحتوي على مكبرات صوت إستريو مزدوجة 5 واط.

أما فئة Pro:Centric مقاس 24 بوصة متوافقة مع حامل حائط قياسي مقاس 75×75 VESA ويحتوي أيضًا على مكبرات صوت إستريو مزدوجة 5 وات جنبا إلى جنب مع حامل سطح مكتب قياسي.

وتشتمل جميع طرز تلفزيون السفن السياحية الخمسة على نظام إدارة الحقوق الرقمية Pro:Idiom المصمم لتوفير الوصول إلى محتوى عالي القيمة مع المساعدة في ردع قرصنة الفيديو.

وبالنسبة لتطبيقات السفن السياحية التي تتطلب أحجام تلفزيونات أكبر، تمتلك LG مجموعة كاملة من أجهزة التلفاز الذكية للضيافة تتراوح من 49 إلى 75 بوصة قطريًا.