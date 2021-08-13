إيلون ماسك يطلق أول لوحة إعلانية في الفضاء

يبدو أن طموحات إيلون ماسك حول السفر إلى الفضاء والاكتشاف تتقدم إلى الأمام بقوة، حيث يتعاون الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX مع شركة ناشئة مقرها كندا للوصول بالإعلان الرقمي إلى وجهة جديدة تمامًا وهي الفضاء.

وفقًا للتقارير، عقد الملياردير التكنولوجي والرئيس التنفيذي لشركتي SpaceX وTesla، شراكة مع شركة Geometric Energy Corp الكندية وهي شركة ناشئة للمساعدة في إطلاق قمر صناعي سيكون بمثابة أول لوحة إعلانية في الفضاء في مدار أرضي منخفض.

يقول موقع gadgets التقني، إنه بحلول العام المقبل، يهدف الفريق إلى إرسال قمر صناعي إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 الذي سيتمكن من بث المحتوى الإعلاني من الأرض.

يُطلق على هذا القمر الصناعي CubeSat وسيحتوي على شاشة عرض منقطة غير معروفة حتى الآن حيث سيظهر المحتوى الذي يبث من الأرض.

وبحسب تصريحات Geometric Energy Corp، فإنه بالإضافة إلى الإعلانات، يمكن أيضًا استخدام الشاشة لعرض الشعارات وحتى الأعمال الفنية.

وأوضح صامويل ريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Geometric Energy Corp الكندية، في مقابلة مع موقع ”بيزنس إنسايدر“، أن لوحة الإعلانات الفضائية المتوقعة لن يكون بالإمكان رؤيتها من الأرض.

وأشار إلى أنه سيتم بث المحتوى الموجود على شاشة القمر الصناعي مباشرة إلى العديد من المنصات عبر الإنترنت مثل يوتيوب أو تويتش باستخدام الكاميرا، وأردف أن بعض الشركات قد ترغب في وضع شعارها، وقد يرغب شخص ما في ترك نوع من الرسائل الغنائية أو الفنية.

عن هذا الأمر يقول: ”نريد إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء وضمان المشاركة اللامركزية، كما نأمل ألا يرغب الناس في إهدار أموالهم على شيء غير لائق أو مسيء“.

تواصل ريد مع ماسك لأول مرة بعد تعليمه بعض أطفال الملياردير في مدرسة سبيس إكس الخاصة Ad Astra في كاليفورنيا، وأخبر بيزنس إنسايدر أن هذا الموقف سمح لـ SpaceX بمراقبة أعماله، وأكد أنه لم يقابل ماسك شخصيًا بعد، لكن بيزنس إنسايدر قال إن ريد يتوقع من الرؤساء التنفيذيين الاتصال ”مباشرة في وقت ما أثناء سير المشروع.

في سياق آخر، وتماشيًا مع زيارة ماسك لمصنع تسلا في ألمانيا، أعربت شركة صناعة السيارات الأمريكية عن رغبتها أن يبدأ مصنعها الجديد في براندنبورغ بألمانيا في إنتاج السيارات الكهربائية الأولى في أكتوبر، حسبما صرح بذلك ماسك، وفقًا لوكالة رويترز.

وكانت تسلا قد خططت في الأصل لبدء الإنتاج في يوليو، ومع ذلك، قالت إنها كانت في طريقها لبدء الإنتاج والتسليم في وقت لاحق من هذا العام، وانتقدت بشدة الإجراءات التنظيمية المطولة في ألمانيا، فيما نقلت رويترز عن ماسك قوله: ”نتطلع إلى الحصول على إذن لتصنيع السيارات الأولى في أكتوبر“.