تبيع بيانات المستخدمين.. غوغل تحظر SafeGraph لتتبع المواقع‎‎ الجغرافية

حظرت شركة غوغل العملاقة شركة SafeGraph التي تجمع سجلات تحديد الموقع الجغرافي، وذلك بسبب بيعها بيانات مستخدميها.

ووفقاً لما نشره موقع “ engadget ”، فإن شركة SafeGraph تعتبر واحدة من الشركات المختصة بتجميع سجلات تحديد المواقع الجغرافية من خلال أدوات إضافية موجودة على تطبيقات أندرويد الأخرى وإرسالها لعدة مؤسسات حيوية مثل مراكز مكافحة الأمراض وصحيفة نيويورك تايمز والعديد غيرها.

وأفاد تقرير نشره موقع Motherboard التقني، أن شركة غوغل أبلغت المطورين في شهر يونيو الماضي بضرورة إزالة مجموعة البرامج التابعة لشركة SafeGraph في غضون سبعة أيام ولكن لم يوضح الموقع هل مازالت هذه الشركة مستمرة في تجميع البيانات من خلال تطبيقات أندرويد أم لا؟

وجاء حظر شركة SafeGraph بعد حملة تم تدشينها منذ شهر ديسمبر الماضي على التطبيقات التي تجمع بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين والتي من خلالها حضرت شركتا غوغل وآبل شركة X-Mode Social الأمريكية والتي وردت تقارير حينها تؤكد وجود الجيش الأمريكي من بين عملاء هذه الشركة.

وأفاد الموقع أن البيانات التي يجمعها SafeGraph يجب أن تظل مجهولة المصدر ولكن مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الوقائية قد تكشف مثل هذه المواقع عن بيانات المستخدمين وبالرغم من أن الإجراءات على مثل هذه المواقع تتطلب موافقة المستخدمين إلا أن العديد منهم غير واع بشكل كاف بكيفية استخدام وإدارة معلوماتهم.

وقال السيناتور الأمريكي رون وايدن والمعروف بانتقاده المستمر للتطبيقات التي تجمع بيانات مواقع المستخدمين الجغرافية إن إجراء الحظر الذي تتخذه الكثير من الشركات التكنولوجية مثل غوغل وأبل هو إجراء جيد ولكن يتوجب عليهم أيضاً القيام بإجراءات أكبر من أجل حماية الأفراد من المواقع التي تٌسرب بياناتهم.

وقال وايدن في تصريح لموقع “ The Verge “ التقني، إن الشركات مثل غوغل وآبل بحاجة لوضع استراتيجية حقيقية وفعالة لحماية سلامة المستخدمين وبياناتهم من التعرض للتطبيقات الضارة.

وفي وقت سابق أعلنت شركة غوغل عن حذف 9 تطبيقات من على متجرها الرسمي ”بلاي“، وذلك بعد تحذير خبراء الأمن السيبراني أن هذه التطبيقات تسرق كلمات مرور المستخدمين وتنقلها لبرامج خبيثة لسرقة بياناتهم وحساباتهم.