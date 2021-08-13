"مليونا ضعف" انفجار بيروت.. دراسة تحذر من اصطدام مدمر بين كويكب والأرض

حذرت دراسة علمية جديدة، من أن كويكب ”بينو“ يشكل خطرا على الأرض، نظرا لاحتمالية اصطدامه بالكوكب وإحداثه انفجارا هائلا.

وقالت الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة ”Icarus“، إن الاصطدام بين ”بينو“ والأرض، قد يحدث طاقة متفجرة تبلغ مليوني ضعف الطاقة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت مجلة ”ناشونال جيوغرافيك“ تقريرا حول الكويكب، قالت فيه إنه ”لمئات الملايين من السنين دارت كومة من الأنقاض تسمى بينو حول الشمس في عزلة نسبية“.

وأضافت أنه ”رغم أن الكويكب لا يمثل أي ضرر مباشر حتى الآن على الأرض، إلا أنه بعد مئات السنين من الآن، هناك احتمال ضئيل أن يصطدم بينو بكوكب الأرض“.

وبحسب الدراسة، استخدم العلماء بيانات من مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لوكالة ”ناسا“ للفضاء، لإجراء حساب دقيق لمدار ”بينو“ وقربه المستقبلي من كوكبنا.

وحلل الباحثون خطر التأثير من الآن وحتى عام 2300 وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرصة بنسبة 1 في 1750 لحدوث تصادم مستقبلي خلال القرون الثلاثة القادمة وهو احتمال أعلى قليلاً مما كان مقدراً سابقاً.

ويقول العلماء: ”ستحدث جميع المواجهات الأكثر خطورة مع بينو تقريبا في أواخر القرن الحادي والعشرين وأوائل القرن الثاني والعشرين، مع ظهور الأثر الوحيد المحتمل بعد ظهر يوم 24 سبتمبر 2182.. في ذلك الثلاثاء، سيكون لدى بينو فرصة 1 من 2700 لضرب الأرض“.

وتوصل الفريق بقيادة دافيد فارنوكيا مهندس الملاحة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ”ناسا“، إلى تقديره هذا، من خلال تحديد مسافة ”بينو“ من الأرض إلى حوالي سبعة أقدام في عشرات المرات بين عامي 2019 و2020.

ويقول دانتي لوريتا عالم الكواكب بجامعة أريزونا، الباحث الرئيسي في OSIRIS-REx وكبير مؤلفي الدراسة: ”بينو هو إلى حد بعيد أفضل كويكب تميزا في النظام الشمسي، نحن نعلم أين سيكون بعد 100 عام.. لا يوجد جسم آخر في النظام الشمسي لديه هذا المستوى من الدقة في مداره، حتى الأرض“.

من جانبها، قالت آمي ماينزر، عالمة الكواكب بجامعة أريزونا، والخبيرة في الكويكبات القريبة من الأرض والتي لم تشارك في الدراسة، إن الفريق أجرى ”قياسا دقيقا جدا“.

وأضافت: ”إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ بمكان الكويكب الذي سيذهب إليه في المستقبل، فإن هذا التنبؤ يتحدد بالكامل بمدى قدرتك على قياس مكانه اليوم“.

وهناك احتمال بنسبة تزيد عن 99.9% ألا يضرب بينو الأرض في القرون الثلاثة المقبلة، ولن يتسبب تأثير ”بينو“ في انقراض جماعي مثل تأثير ”تشيككسولوب“ الذي قتل الديناصورات قبل 66 مليون سنة، فذلك الكويكب كان عرضه ستة أميال بينما يبلغ عرض ”بينو“ أقل من من نصف ميل.

ومع ذلك، فإن الاصطدام مع ”بينو“ سيكون مدمرا، مع تكهنات بأن يصدر طاقة تزيد عن 1.1 مليار طن من مادة ”تي أن تي“، أي ما يقرب من مليوني ضعف طاقة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.

ومنذ اكتشاف ”بينو“ في سبتمبر 1999، قام علماء الفلك بتتبع مدار الكويكب بعناية باستخدام التلسكوبات الأرضية، بما في ذلك مرصد بورتوريكو الأيقوني، وسمحت هذه البيانات للعلماء بالتنبؤ بالموقع المستقبلي للكويكب ”بشكل معقول“ خلال القرن المقبل، وفقا للدراسة.

ويصنف بينو على أنه ”كويكب يحتمل أن يكون خطرا“، مما يعني أن عرض الجسم يزيد عن 460 قدمًا (140 مترًا) ويمكن نظريًا أن يقترب من مسافة 4.65 مليون ميل من الأرض.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن هناك احتمال بنسبة 0.037% لاصطدام الكويكب بالأرض بين عامي 2175 و2199.

ولكن حتى الآن، واجهت عمليات المحاكاة مشكلات بعد سبتمبر 2135، وقد وجدت التنبؤات السابقة أن بينو سيمر في نطاق 75000 إلى 330 ألف ميل من الأرض في عام 2135، وربما يصبح الكويكب أقرب إلى الأرض من القمر.

وتؤكد الدراسة أنه ”ليس لدى الكويكب أي فرصة تقريبا لضرب الأرض في ذلك الوقت، ولكن اعتمادا على الوقت المحدد والمكان الذي يقترب فيه بينو من الأرض، يمكن لجاذبية كوكبنا تعديل مدار الكويكب بما يكفي لوضعه في مسار تصادم مستقبلي“.

وتقول ”ناشونال جيوغرافيك“ إن ”البعثات الفضائية المستقبلية قد تساعد في إعادة تقييم احتمالات الخطوة، مثل مهمة مراقبة الأجسام القريبة من الأرض NEO التي ستطلقها ناسا في 2026 بهدف جمع معلومات عن الكويكبات“.