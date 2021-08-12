غوغل تمنح مستخدمي Meet مزايا وخيارات جديدة‎‎

أجرت شركة غوغل تطويرات وتحسينات على خدمة Google Meet تمنح مستخدمي هذا التطبيق مزايا وخيارات جديدة تسهل عليهم الاستفادة من التطبيق.

ومن المقرر طرح التغييرات عبر الويب وأندرويد اعتبارا من 16 أغسطس وعبر نظام التشغيل iOS اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

وسمحت غوغل لجميع المستخدمين الآن بتعيين ما يصل إلى 25 مضيفا مشاركا لكل اجتماع، يتمكنون من الوصول إلى عناصر تحكم المضيف.

ويسمح لهم ذلك بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاركة شاشتهم وإرسال رسائل الدردشة، بالإضافة إلى كتم صوت جميع المشاركين بنقرة واحدة، وإنهاء الاجتماع، والتحكم في من يمكنه الدخول إلى الاجتماع.

وكان تعيين مضيفين مشاركين في السابق متاحا فقط لعملاء Google Workspace for Education.

ودعمت غوغل تطبيق Meet كذلك بإعدادات وصول سريع جديدة إذا كنت أحد عملاء Google Workspace،

ويتم تمكين هذا افتراضيا، ولكن إذا تم إيقافه، فهذا يعني أن الاجتماعات لن تكون قادرة على البدء حتى ينضم المضيف.

وتتضمن المزايا الجديدة إمكانية منع المستخدمين المجهولين من الانضمام أو السماح للمشاركين المدعوين بالانضمام دون طلب فقط، ما يضمن أن الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا في الاجتماع موجودين فقط.

يشار إلى أن غوغل أنهت دعمها للمتصفح ”إنترنت إكسبلورر 11″، الذي يتوقف عن العمل رسميا في شهر يونيو المقبل.

وعلى الرغم من أن غوغل أنهت دعم المتصفح في تطبيقات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتطبيقات Google Workspace الأخرى في شهر مارس من هذا العام، فقد أجلت عملاقة البحث إنهاء دعم المتصفح في برنامج مؤتمرات الفيديو الخاص بها.

وأعلنت غوغل في تدوينة أن مستخدمي Google Meet لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الخدمة باستخدام IE 11 بدءا من 17 أغسطس.

وتوصي غوغل جميع مستخدمي منصتها بالتبديل من IE11 إلى متصفحات غوغل كروم أو موزيلا فايرفوكس أو أبل سفاري أو مايكروسوفت إيدج، وذلك قبل 17 أغسطس لتجنب الاضطراب.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم تطبيقات Microsoft 365 ينتهي أيضا في نفس اليوم. ومثل غوغل، توصي مايكروسوفت المستخدمين بالتبديل إلى متصفح حديث لمواصلة استخدام الخدمة.