بمميزات متطورة.. أمازون تنشئ محورا جويا ضخما لتسريع توصيل الطرود‎‎

كشف تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“ أن شركة ”أمازون“ عملاقة التجارة الإلكترونية في العالم، أنشأت محورا جويا ضخما؛ وذلك من أجل تسريع توصيل الطرود للعملاء.

وتهدف ”أمازون“ من إنشاء هذا المرفق، الذي تبلغ مساحته 800 ألف قدم مربع، لأن يكون بمثابة قلب شبكة الشحن الجوي للشركة في الولايات المتحدة، مما يساعد على ضمان تسليم الطرود بسرعة.

وبحسب التقرير، يمثل المركز الجديد مهمة ضخمة لعملاقة التجارة الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن المركز في فبراير 2017 وتبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار.

ويشابه مشروع ”أمازون“ في الحجم محاور شركات الشحن الأخرى، ويدل على دفع الشركة لنقل المزيد من عمليات التسليم داخل الشركة بدلا من الاعتماد فقط على شركات النقل التابعة لجهات خارجية.

وكان جيف بيزوس مؤسس الشركة قد وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المشروع في 2019، وقال في ذلك الوقت، وفقا لموقع WCPO-TV في سينسيناتي: ”سيسمح لنا هذا المركز بتوصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع، وهذه مشكلة كبيرة، سننقل Prime من يومين إلى يوم واحد، وهذا المحور جزء كبير من ذلك“.

وتقول ”أمازون“ إن المنشأة الجديدة ستخلق أكثر من 2000 وظيفة في مجالات مثل تخطيط الحمل، وإدارة فرز الحزم، وتكنولوجيا الروبوتات، مع تكثيف العمليات في المنشأة الجديدة.

ويقع Amazon Air Hub على مساحة 600 فدان في مطار سينسيناتي / شمال كنتاكي الدولي. ويتكون المرفق من سبعة مبان، بما في ذلك منحدر لوقوف الطائرات ومبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات.

وتشير ”أمازون“ إلى أنه سيحتوي في النهاية على سقف شمسي سيغذي الشبكة الكهربائية المحلية.

وسيتم تشغيل المرفق جزئيا بواسطة الروبوتات التي تقوم بفرز ونقل الحزم في جميع أنحاء المنشأة، التي تم تجهيزها أيضا بأعداد كبيرة من الناقلات، مترابطة في جميع أنحاء المنشأة.

وتوضح ”أمازون“ أن المنشأة ستعالج في النهاية ملايين الحزم كل أسبوع وتدير ما يقرب من اثنتي عشرة رحلة جوية في اليوم، و تم تصميم المركز بحيث يتسع لـ 100 طائرة ويمكنه التعامل مع ما يصل إلى 200 رحلة كل يوم.

وبحسب التقرير، يشير خبراء الصناعة إلى التكهن بأن أسطول Amazon قد ينافس قريبا أسطول شركات النقل مثل FedEx و UPS، وأن أمازون يمكنها إنشاء أعمال توصيل خاصة بها للعناصر المشتراة خارج نظامها الأساسي.