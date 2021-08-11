كيف تحسن استجابة سماعات AirPods Pro من "أبل"؟‎‎

تتميز سماعات AirPods Pro من شركة ”أبل“ بأنها تأتي مع أزرار تستجيب للمس للتحكم بها، ويشمل هذا التحكم تغيير المقاطع الموسيقية، وتفعيل سيري والرد على المكالمات أيضًا.

يمكن التحكم كذلك في أوضاع إلغاء الضجيج المحيط بالمستخدمين عبر أزرار اللمس الجديدة، ويمكنك تغيير طريقة استجابة الأزرار للضغطات.

وتستطيع تخصيص وظيفة لكل جهة من سماعات AirPods Pro، حيث يمكنك جعل جهة منهما مخصصة للانتقال بين المقاطع الموسيقية.

وتستطيع التحكم بشكل عام في سماعات AirPods Pro عبر الأوامر التالية:

الضغط لمرة واحدة سريعة لتشغيل المقطع الموسيقي أو إيقافه والرد على المكالمات.

أو الضغط مرتين للانتقال إلى المقطع التالي.

الضغط ثلاث مرات للعودة إلى المقطع السابق.

الإمساك بالأزرار لتنتقل بين أوضاع إلغاء الضوضاء المتاحة في السماعة.

استخدام أوامر سيري المختلفة.

وظهرت مجموعة من الشائعات تتحدث عن الجيل الجديد من سماعات أبل اللاسلكية، ولكن يأتي الجيل تحت اسم Airpods 3.

وتقول الشائعات إن الجيل الجديد قد يستخدم تصميما مقاربا لتصميم Airpods Pro مع خواص إلغاء الضوضاء المميزة بها.

ويفترض أن يظهر الجيل الجديد في مؤتمر شركة ”أبل“ القادم في شهر سبتمبر، ولم تحدد أبل موعدًا نهائيًا للمؤتمر.

تتركز الأنظار على حدث شركة ”أبل“ الرئيسي في كل عام، الذي يكون مخصصا للكشف عن أجهزة عام 2021 الجديدة، وأبرزها هواتف ”آيفون“ من السلسلة 13 كما تسمى.

ورغم أن التسريبات حول هواتف ”آيفون“ شحيحة وليست كتسريبات منتجات الشركات الأخرى مثل ”سامسونغ“ أو ”هواوي“ أو غيرها، إلا أن هناك بعض المعلومات والتوقعات.

ورغم أن شركة ”أبل“ لم تقدم أي توضيح حول ما إذا كان هناك حدث أو حدثان هذا الخريف، إلا أنه وفقا للتقليد المعهود في آخر الأعوام، فإن هناك حدثين على الأرجح، وعادة ما تعقد الشركة ثلاثة إلى أربعة أحداث في السنة، اثنان منها من المقرر أن يكونا في الخريف.

تجدر الإشارة إلى أن ”أبل“ عقدت العام الماضي بسبب الوباء والفوارق في الإنتاج ثلاثة أحداث منفصلة، واحدا في شهر سبتمبر لتقديم ساعتين ذكيتين جديدتين، والثاني في منتصف شهر أكتوبر لإطلاق آيفون 12، والثالث في شهر نوفمبر عندما تم الكشف عن MacBook Pro و MacBook Air بشريحة M1.

وتتوقع المصادر التقنية وخبراء منتجات ”أبل“ أن تعقد الشركة حدثين هذا العام، في الخريف، في شهري سبتمبر وأكتوبر، ويركز حدث شهر سبتمبر على هواتف آيفون التالية AirPods و Apple Watch، بينما يركز حدث شهر أكتوبر على جهاز MacBook Pro و iPad mini لعام 2021.