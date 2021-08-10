"شاومي" تعود إلى سوق اللوحيات بقوة مع سلسلة Mi Pad 5

بعد إطلاقها الهاتف الذكي Mix 4 في حدث خاص، كشفت شركة ”شاومي“ الصينية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة Mi Pad 5 اللوحية، وذلك بعد 3 سنوات من التأخر.

وتتكون سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة من جهاز Mi Pad 5 الرئيس، و Mi Pad 5 Pro، وإصدار مطور من Pad 5 Pro يدعم اتصال G5.

ويعمل جهاز Pad 5 Pro بواسطة معالج Snapdragon 870، بينما يعمل Pad 5 بواسطة معالج Snapdragon 860، مما يعني أنهما من بين أقوى الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويأتي جهاز Mi Pad 5 Pro بالعديد من المزايا المتطورة مما يضعه في منافسة قوية مع لوحيات أخرى مثل iPad Pro من شركة ”أبل“.

ومن حيث المواصفات؛ يأتي كلا الجهازين اللوحيين بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتأتي اللوحات ذات 10 بت مع دعم Dolby Vision، ودقة شاشة HDR10، ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، بالإضافة إلى تقنية TrueTone، لتكييف الألوان والسطوع مع الإضاءة المحيطة.

ومن أجل تقديم تجربة صوتية، وتجربة فيديو متميزة، تدعم جميع الطرز تقنية Dolby Atmos، حيث يحتوي Mi Pad 5 على 4 مكبرات صوت مدمجة، بينما يأتي Mi Pad 5 Pro بثمانية مكبرات صوت بترتيب ثنائي النواة.

وبالنسبة للكاميرات، تم تجهيز Mi Pad 5 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميغابكسل، بينما تمت ترقية إصدار Pro إلى إعداد كاميرا مزدوجة يتكون من مستشعر رئيس بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر عمق 5 ميغابكسل، من ناحية أخرى، يقوم Pro 5G بترقية الكاميرا الرئيسة إلى مستشعر 50 ميغابكسل.

وتم دعم تشكيلة Pad 5 بأكملها بغطاء لوحة مفاتيح مغناطيسي، وقلم، تمامًا مثل أحدث الأجهزة اللوحية من أبل، وسامسونع iPad Pro 11، و Galaxy Tab S7.

ويزن قلم شاومي 12.2 غرام، ويحتوي على زرين على جانبه، ويقدم معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز.

فيما يتعلق بعمر البطارية، فإن Pad 5 الرئيس يحتوي على بطارية بقوة 8720 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بينما يأتي Mi Pad 5 Pro ببطارية تبلغ 8600 مللي أمبير في الساعة تحت الغطاء، ويدعم أيضًا شحنة ثانية سلكية فائقة السرعة تبلغ 67 واط.

وتتوافر سلسلة Mi Pad 5 بعدة خيارات للذاكرة، بما في ذلك 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، أو 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 من ذاكرة التخزين للإصدار Mi Pad 5 و Mi Pad 5 Pro.

بينما يأتي Mi Pad 5 Pro 5G مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 من سعة التخزين الداخلية.

وتقدم شاومي نظام تشغيل MIUI For Pad جديدًا لجهاز Mi Pad 5. وهذا يحاكي ما تفعله أبل مع نظام التشغيل iOS والذي أطلق عليه اسم iPadOS.

وبالنسبة للسعر، تبلغ تكلفة إصدار Pad 5 بسعة 6/128 غيغابايت 310 دولارات أمريكية، بينما يأتي الطراز الثاني 6/256 غيغابايت مقابل 355 دولارًا أمريكيًا.

أما إصدار Mi Pad 5 Pro بسعة 6/128 غيغابايت فتبلغ تكلفته 385 دولارًا، بينما يأتي الطراز الثاني 6/256 غيغابايت بسعر 430 دولارًا، في حين أن أعلى متغير 8/256 غيغابايت مع دعم اتصالG 5 مقابل 540 دولارًا أمريكيًا.

ويتوافر جهاز Mi Pad 5 اللوحى بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأخضر الداكن، ويأتي Mi Pad 5 Pro باللونين الأسود والأبيض، في حين أن إصدار G 5 سيكون متاحًا بالألوان المتعرجة العميقة.