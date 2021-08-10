نصائح لتوفير أقصى حماية لحسابك على "واتس أب"‎‎

يتعرض مستخدمو تطبيق ”واتس أب“ تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم المملوك من شركة ”فيسبوك“، لمحاولات اختراق وقرصنة مستمرة من متطفلين ومجرمين.

ويجب على كل مستخدم للتطبيق أن يتبع مجموعة من التعليمات والخطوات من شأنها أن تجعله في مأمن من مجرمي المعلوماتية ومخترقي الأجهزة والحسابات الشخصية.

ونقدم في التقرير التالي مجموعة من النصائح التي يمكن أن توفر الحماية والأمان لحسابك دون أن تنتهك أي برامج ضارة أمنك وخصوصيتك على التطبيق:

التحقق من التشفير التام بين الأطراف

تقول الشركة إنه يتم تشفير محادثاتك بالفعل افتراضيًا، ولكن عندما تشارك بيانات حساسة مثل البطاقة البنكية أو التفاصيل المصرفية، تأكد دائمًا من تفعيل التشفير من طرف لطرف.

تشغيل إشعارات الأمان

عند الوصول إلى محادثة حالية على هاتف جديد أو كمبيوتر شخصي جديد، يتم إنشاء رمز أمان جديد لكل من الجهازين، وإذا كنت ترغب في تلقي إشعار متى يتم تغير رمز الحماية، فيمكنك تمكينه من الإعدادات.

بهذه الطريقة، يمكنك أن تسأل صديقك عندما يتغير رمز الحماية على حسابه في التطبيق، سواء قام بتغيير الأجهزة أم لا، للتأكد من أنه هو من يقوم بالوصول إلى الدردشات الخاصة به.

تمكين التحقق بخطوتين

يتم دعم المصادقة ذات العاملين وتشجيعها في تطبيق ”واتس أب“، وبمجرد تمكينها، ستتطلب رمز PIN عندما يتم تسجيل رقم هاتفك في ”واتس أب“ مرة أخرى على أي جهاز.

التحكم في إعدادات الخصوصية

تأكد من أن صورة ملفك الشخصي مرئية لجهات الاتصال الخاصة بك فقط مع حالتك، حتى إذا كان شخص ما يعرف رقمك، فلن يتمكن من الوصول إلى صورة ملفك الشخصي أو حالتك.

تعطيل النسخ الاحتياطي على السحابة

يتوفر في تطبيق ”واتس أب“ خيار التشفير من طرف إلى طرف، لكنه يمنح المستخدمين خيار النسخ الاحتياطي لمحادثاتهم على ”غوغل درايف“ أو ”أي كلاود“ من ”أبل“، وهناك خيار عدم عمل نسخة احتياطية على الإطلاق، وهو الأفضل برأي الخبراء.

وللعلم، قد يكون النسخ الاحتياطي للدردشات ضروريًا خاصةً إذا قمت بتبديل الهواتف أو إعادة تثبيت التطبيق، ولكن هذه النسخة الاحتياطية غير مشفرة وهي عرضة للاختراق.

قفل بصمة الأصبع

إذا كنت تريد نقل خصوصيتك وأمانك في ”واتس أب“ إلى المستوى التالي، فيمكنك تمكين قفل بصمة الإصبع للتطبيق، وسيطلب منك هذا القفل، عند تمكينه، استخدام بصمة إصبعك لفتح التطبيق، ومع ذلك، ستظل قادرًا على الرد على المكالمات حتى عندما يكون ”واتس أب“ مغلقًا.

الحذر من الاحتيال والخديعة

عمليات الاحتيال شائعة جدًا على تطبيق ”واتس أب“ وقد تتلقى رسائل احتيال على التطبيق بشكل دوري، وهناك العديد من عمليات الاحتيال ولكن الشائعة تشمل WhatsApp Premium أو Gold أو ”حسابك على وشك الانتهاء“.

من محاولات الخديعة الأخرى أن البعض قد يطلبون منك مبالغ مالية مقابل تفعيل حسابك على ”واتس اب“ بعد تعرضه للإغلاق لأن الشركة ستجعله تطبيقاً مدفوعاً، وهي حيلة أصبحت مكشوفة من الجميع لأن التطبيق لا يزال مجانياً حتى الآن.