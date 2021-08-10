علوم وتقنية

Solo.. فرن مايكرويف ذكي صديق للبيئة وموفر للطاقة من سامسونغ‎‎
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 15:41 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2021 16:00 GMT

Solo.. فرن مايكرويف ذكي صديق للبيئة وموفر للطاقة من سامسونغ‎‎

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مؤخراً فرن المايكرويف الذكي SOLO الذي يأتي مع خاصية "التذويب السريع" Quick Defrost، وهو بسعة 23 لترا. وتقول سامسونغ، في

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المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

طرحت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية مؤخراً فرن المايكرويف الذكي SOLO الذي يأتي مع خاصية ”التذويب السريع“ Quick Defrost، وهو بسعة 23 لترا.

وتقول سامسونغ، في بيان لها، إن وظيفة ”التذويب السريع“ تقوم بإذابة الطعام المجمد بسرعة وبالتساوي، كما تقوم خوارزمية التذويب الآلي بحساب الوقت الصحيح للتذويب بالنسبة لخمسة أنواع شائعة من الأطعمة، حتى يستغرق تحضير المكونات وقتا أقل بكثير.

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وتقول الشركة إنه عند الرغبة في تحضير العديد من الأطباق ستساعد وظيفة إبقاء الطعام دافئا في إبقاء كل شيء عند درجة الحرارة المناسبة من دون المبالغة في الطهي، وذلك باستخدام مُسخّن الشواية، وبهذا يبقى الطعام دافئاً محتفظاً بمذاقه كأنه مطهي للتو وجاهز للتقديم.

وزودت ”سامسونغ“ فرن المايكرويف من الداخل بالسيراميك المتين ‎‎CERAMIC INSIDE‎‏ نظراً لكونه سهل التنظيف وغير قابل للخدش، ويمكن تنظيف سطحه الأملس بدون حك ولن يتغير لونه بمرور الوقت، كما أنه مقاوم للخدش وللصدأ بشكل كبير مما يجعله يدوم طويلا.

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ويتميز جهاز ”سامسونغ“ Solo باحتوائه مجموعة واسعة من الوصفات المُبرمجة مسبقاً فيه، ويمكن طهي أي طبق من الأطباق بلمسة زر صغيرة، ما يمنح المستخدم إمكانية اختصار الوقت عند تحضير الوجبات.

وأضافت شركة ”سامسونغ“ إلى جهازها وضع ECO Mode الذي يعمل على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، مع أقل نسبة استهلاك للطاقة في وضع الانتظار.

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وعند عدم القيام بعملية الطهي، تكون الطاقة المستخدمة للحفاظ على الوظائف الأساسية عند حدها الأدنى، مما يوفر على المستخدم المال في فاتورة الكهرباء، بحسب الشركة.

وتقوم وضعية إزالة الروائح بإجبار الهواء على الخروج من التجويف الداخلي فتتلاشى أي روائح عالقة بسرعة، وبإزالة رائحة كل طبق مباشرة سيبقى الطعام طازجا دائما.

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وتبلغ سعة الفرن 23 لترا، كما تبلغ سعة استهلاك الطاقة للميكرويف ‎1150 W،‏ وتبلغ أبعاده 489x275x374 مم.

وحذرت ”سامسونغ“ من احتمال وجود رائحة اشتعال أو رائحة كريهة قد تنتج بسبب اندلاع لهب أو تدخين أو اشتعال عندما يكون الفرن ملوثًا بشدة، مشددة على ضرورة تنظيف الفرن بانتظام، وعدم تأخير ذلك حتى لا تتراكم الشحوم بشكل كثيف في الفرن.

ونوهت الشركة إلى أنه عند خروج رائحة كريهة من الفرن، فمن المحتمل أن تكون بقايا الطعام أو البلاستيك قد ذابت والتصقت بالداخل، لذا فيجب استخدام خاصية التنظيف بالبخار ثم المسح بقطعة قماش جافة.

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