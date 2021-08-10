بتصميم يشبه جهاز "أبل".. "ريلمي" تطلق أول كمبيوتر محمول في 18 أغسطس

أعلنت شركة ”ريلمي“ الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرح جهاز ”Realme Book“، أول كمبيوتر محمول لها على الإطلاق في 18 أغسطس الجاري بالصين، في تمام الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي.

في نفس اليوم، ستقدم شركة الهواتف الصينية ريلمي سلسلة Realme GT في الهند، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم الإعلان عن Realme Book في أكبر سوق للشركة، أم سيبقى حصريًا في الصين في البداية.

وفي حين أن شركة ”ريلمي“ لم تكشف بعد عن المواصفات الخاصة بأول كمبيوتر محمول لها، إلا أن صورها المسربة والرسمية كشفت أن الكمبيوتر الدفتري سيبدو مثل كمبيوتر ”MacBook Air“ من أبل.

وبالنسبة للمواصفات المتوقعة، سيحزم جهاز Realme Book المحمول شاشة 2K مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر.

وسيصل كمبيوتر Realme Book المحمول بألوان متعددة، مع كون اللون الأزرق أحد الخيارات، وسيحتوي أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

وينطلق جهاز Realme Book بأبعاد 3:2 وتصميم نحيف لهيكل الجهاز، كما تتميز شاشة هذا الإصدار بحواف نحيفة، ويظهر شعار ريلمي على الجزء السفلي. ويشبه الكمبيوتر المحمول إلى حد كبير جهاز MacBook Air من شركة أبل وبعض أجهزة Windows من هواوي.

كما يحتوي على منفذين USB-C على الجانب الأيسر، بينما يحتوي الجانب الأيمن على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB-A، ومن المتوقع أن يدعم أحد المنافذ شحن الجهاز USB PD.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول Realme Book على شاشة 14 بوصة FHD LED مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، وتدعم ريلمي الجهاز بتصميم معدني من الألمنيوم.

ويأتي الجهاز أيضاً باثنين من المكبرات الصوتية في الجزء السفلي من جهاز Realme Book، وأيضاً يظهر قطع بحجم كبير لتبريد الجهاز.

ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 10، ولم تؤكد الشركة الصينية بعد سعر Realme Book، لكن أشار تقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة الجهاز حوالي (538.59 دولار أمريكي).