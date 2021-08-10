غسالة أطباق ذكية من سامسونغ تحارب البكتيريا وتقلل هدر الطاقة

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن غسالة أطباق جديدة يمكنها أن تنجز غسل الصحون بسرعة أكبر، وتساعد في الحد من البكتيريا الموجودة في الأطباق.

وتقدم الغسالة الجديدة طريقة أبسط وأسهل لغسل الأطباق بشاشة عرض LED كبيرة وواسعة سهلة القراءة، حتى يمكن للمستخدمين التعامل معها بسهولة.

ويتيح نظام الغسالة الجديدة التحقق بسرعة من الحالة والإعدادات والوقت المتبقي وتقدم الدورة بنظرة واحدة، حتى من على بُعد. بحيث يمكن مراقبة أداء الغسل والتحكم فيه بدون أدنى مجهود.

وشرحت الشركة في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، الفوائد التي تعود من نظام الشطف الصحي المزودة به غسالة الأطباق، وأهميته في الحد من البكتيريا والتنظيف العميق للصحون.

وقالت الشركة: ”يمكن تنشيط خيار (الغسل الصحي) مع برامج معينة من أجل التنظيف الصحي، فهو يزيد من مدة الشطف الأخير ويرفع درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية، وهو ما يتيح تنظيفًا أعمق ويقضي على البكتيريا والجراثيم. وهذا يضمن أن تظل الأطباق وأدوات المائدة ومعدات الطهي آمنة الاستخدام دائماً.

في ذات الإطار، زودت ”سامسونغ“ غسالة الأطباق بخيار (الغسل السريع) يعمل لمدة 60 دقيقة على تنظيف أطباقك وتجفيفها بشكل أسرع كثيراً، وهو مثالي للأحمال الصغيرة وللأشياء المتسخة قليلاً التي لا تحتاج إلى تنظيف مكثف، مثل الأكواب وأدوات المائدة وأطباق العشاء؛ لأنه سيضعها في دورة غسل وتجفيف كاملة في غضون 60 دقيقة فقط.

ووفقا للشركة الكورية الجنوبية، فإن المساحة الداخلية المرنة قابلة لضبط الارتفاع، بحيث يمكن رفع أو خفض الرف العلوي بسرعة بمسافة 5 سم إضافية بلمسة واحدة من زر الإطلاق.

ومن خلال توفير مساحة أكبر في الرف السفلي، يمكنك وضع أحجام وأشكال متنوعة من الأطباق، ومنها الآنية الطويلة والأطباق الكبيرة الواسعة والأطباق الأكبر من المعتاد.

ويمنح إعداد (نصف تحميل) مرونة أكبر لأنه يسمح بملء وتنظيف الأشياء في المنطقة السفلى فقط، بحيث يمكن توفير الوقت والجهد من خلال تشغيل حمولات أصغر، والاستمتاع بوجود أطباق نظيفة في أي وقت.

ويبلغ استهلاك الطاقة لغسالة الأطباق تلك سنويا ‎266 kWh في السنة، وتبلغ سعتها ‎14 P/S‎، كما أن استهلاك الطاقة في الدورة الواحدة يبلغ ‎0.93 kwh/cycle‎، بينما استهلاك المياه السنوي (باللتر) يبلغ ‎2940L واستهلاك المياه للدورة (باللتر) ‎10.5 L، أما عن مستوى الضوضاء فيبلغ 44 ديسيبل.

وصممت ”سامسونغ“ غسالات الأطباق لوضع مضخة التصريف ونظام الفلتر في متناول اليد، داخل الحوض، لراحة المستخدم، وتقوم مضخة التصريف بتصريف المياه المتسخة من مياه الصحون المتولدة أثناء التشغيل، وتوجد داخل مضخة التصريف مجموعة فلاتر لتنظيف المياه من بقايا الطعام والمواد الغريبة.

وإذا كانت مجموعة الفلتر مسدودة ببقايا الطعام أو المواد الغريبة، فقد تتسبب في حدوث مشكلات، مثل الضوضاء غير الطبيعية والروائح الناتجة عن بقايا الطعام، وما إلى ذلك، لذلك يجب تنظيف الفلاتر بانتظام بعد كل عملية غسيل.