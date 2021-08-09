أنظمة إضاءة مبتكرة تحدث نقلة في عالم المنازل الذكية‎‎

كشفت شركة ”ليجراند“ Legrand الفرنسية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبنية التحتية الكهربائية للمنازل في العالم، عن مجموعة جديدة من منتجات الإضاءة الذكية التي ستستفيد من تقنيات المنازل الذكية.

وبحسب تقرير نشره موقع ”techhive“، فإن الشركة المتخصصة في صناعة مفاتيح الإضاءة الذكية ومخفتات الإضاءة والمنافذ، وما إلى ذلك، تنمو في أعمالها على الرغم من أنها لا تملك علامة تجارية معروفة للبيع بالتجزئة مثل Leviton أو Lutron.

واستحوذت الشركة الفرنسية على شركة Netamo للمنازل الذكية (التي اشتهرت بمنتجات محطات الطقس المنزلية والكاميرات الأمنية) في عام 2018. واليوم أعلنت ”ليجراند“ عن مجموعة جديدة من منتجات الإضاءة الذكية التي ستستفيد من تقنية المنزل الذكي من Netatmo.

وإذا كان منزلك يحتوي على مفاتيح ذكية ومخفتات إضاءة أو منافذ من طراز Zigbee من تصميم Legrand والتي تعمل في جدرانه أجهزة من مجموعتي Radiant أو Adorne – فستتمكن من إنشاء دوائر جديدة ثلاثية الاتجاهات بشكل فعال عن طريق تثبيت مفاتيح تعمل بالبطارية أو المخفتات دون الحاجة إلى ربط أي أسلاك جديدة.

وإذا كان لديك ضوء في غرفة نومك، على سبيل المثال، فيمكنك إضافة مفتاح في مطبخك حتى تتمكن من تشغيله قبل أن تمشي عبر المنزل وتدخل غرفة النوم (أو أطفئه من مكان آخر إذا نسيت القيام بذلك عندما غادرت الغرفة).

وستتوافق هذه المفاتيح الجديدة التي تعمل بالطاقة من Zigbee مع التصميم الجمالي، ويمكن تثبيتها على الحائط بشريط لاصق على الوجهين، مما يلغي الحاجة إلى إحداث ثقب في الحائط الخاص بك.

وسيكون للمشترين أيضا خيار تثبيت الأجهزة مباشرة على الحائط أو تركيبها في الصناديق الموجودة، ولن يحتاجوا فقط إلى توصيلها بالأسلاك.

وقال متحدث باسم ”ليجراند“ إن الشركة اختارت تقنية الشبكة المتناغمة من Zigbee؛ لأنه ”مع نمو النظام فإنه يصبح أقوى بالفعل، ويتيح تكامل الشبكة تجربة أكثر قوة“.

وتقول ”ليجراند“ إن خط إنتاجها الجديد مع ”Netatmo“ سوف يستخدم تطبيق Legrand’s Home + Control حتى يتمكن المستخدمون من إدارة الأضواء وإنشاء مشاهد الإضاءة وإنشاء جداول زمنية مؤتمتة والمزيد.

ويمكن أيضا التحكم في المخفتات والمفاتيح والمنافذ بأوامر صوتية باستخدام مكبرات الصوت الذكية التي تعمل بنظام Alexa أو Google Assistant أو Siri، وستكون المجموعة متوافقة مع نظام المنزل الذكي HomeKit من ”أبل“.