"هوندا" تطلق دراجة "U-GO" الكهربائية

أطلقت شركة هوندا اليابانية العملاقة للسيارات والدراجات النارية، دراجة كهربائية جديدة تسمى ”U-GO“ في السوق الصينية، وأضافت الذراع الصينية للشركة المسماه ”Wuyang-Honda“ الدراجة الكهربائية الجديدة إلى السوق بمجموعة من الميزات.

ووفقا للشركة، فإن الدراجة الكهربائية التي تم إطلاقها حديثا قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 53 كيلو مترا في الساعة، وتحقق شركة هوندا اليابانية العملاقة نجاحات كبيرة في سوق المركبات الكهربائية ذات العجلتين بمنتجاتها الأخيرة.

وتأتي الدراجة الكهربائية ”U-GO“ بطرازين ميسورين التكلفة للغاية ومصممين خصيصا بهدف التنقل داخل المدن الحضارية، كما يتميزان بتصميم بسيط وميزات قياسي.

ويحتوي الطراز القياسي على محرك محور بقوة 1.2 كيلو واط مع ذروة تصل إلى 1.8 كيلو واط، وسرعة قصوى تبلغ 53 كم/ ساعة (33 ميلا في الساعة). أما الطراز الثاني، فيتمتع بتصنيف طاقة أقل يبلغ 0.8 كيلو واط بينما تبلغ السرعة القصوى ذروتها عند 43 كم/ ساعة (27 ميلا في الساعة).

كما يأتي كل من الطرازين مع بطارية ليثيوم أيون 48 فولت و30 أمبيرا قابلة للإزالة بسعة قصوى تبلغ 1.44 كيلو واط، ويمكن مضاعفة ذلك عند ترقيته إلى حزمة بطارية أكبر.

ويحتوي الطرازان على عربة تحت المقعد بسعة 26 لترا، لحمل الأمتعة. ومن ناحية التصميم، تبدو الدراجات البخارية الإلكترونية جذابة وتوفر حضورا ممتعا على الطريق.

وتتوفر دراجة هوندا ”U-GO“ الكهربائية الجديدة حاليا في الصين بسعر يبدأ من 7499 يوانا صينيا (1150 دولارا أمريكيا) بينما يبلغ سعر الإصدار القياسي مع تصنيف 1.2 كيلو واط 7999 يوانا صينيا (1233 دولارا أمريكيا).

بالمقارنة مع الدراجات البخارية الذكية المتطورة مثل تلك التي تصنعها شركة ”NIU“ الرائدة في مجال السكوتر الإلكتروني، فإن هوندا تأتي بأقل من نصف السعر.

يذكر أن سوق الدراجات الكهربائية يشهد ازدهارا في الصين والهند، ويرجع ذلك جزئيا إلى مناخ الأعمال المواتي في هذين البلدين.

ونتوقع أن تطلق هوندا الدراجات البخارية الإلكترونية الجديدة في الهند في وقت ما. لا يمكننا أيضا استبعاد التوسع المستقبلي في الأسواق الأمريكية والأوروبية المربحة.