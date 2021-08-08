دقائق في الشمس بدلا عن الغسيل.. اختراع قماش صحي قاتل للبكتيريا

نجح فريق بحثي من قسم الكيمياء في جامعة كارديف البريطانية، في اختراع نوع جديد من الأقمشة، يمكن استخدامه للوسائل الصحية، حيث إنه عند عرضه تحت ضوء الشمس، يقضي على البكتيريا بنسبة نحو 99%، كما يزيل البقع والروائح من على القماش، لإعادة استخدامه مجددا، وذلك في غضون دقائق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة كارديف، طور الباحثون القماش الصحي، مدمجا مع معادن غير سامة تعمل كمحفز ضوئي، لتسخير الطاقة من الشمس وإنتاج مركبات قادرة على قتل البكتيريا، وإزالة البقع وتحييد الروائح.

من ناحيتها أوضحت جينيفر إدواردز المؤلفة الرئيسية في المشروع، أن القماش المبتكر يتم شطفه بالماء أولاً، ثم يترك ليجف في الشمس لبدء عملية قتل البكتيريا، لافتة إلى إمكانية استخدامه في المناشف الصحية القابلة لإعادة الاستخدام، أو السراويل الداخلية الخاصة بالسيدات عند قدوم الدورة الشهرية.

وقدم الفريق البحثي أدلة أولية تظهر أن المحفزات الضوئية غير السامة PAC، يمكنها تسخير الطاقة من ضوء الشمس لإنتاج الطاقة الكيميائية في شكل جزيئات قاتلة للبكتيريا وتسمى أنواع الأكسجين التفاعلية ROS .

وشرح الباحثون أنه يمكن إنشاء أنواع الأكسجين التفاعلية ROS بكميات كبيرة باستخدام المحفزات، حيث أثبتت فاعليتها في قتل 99.9 % من بكتيريا تسمى ”دينوكوكس مقاومة للإشعاع“، وذلك في 15 دقيقة فقط عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس.

وكشف الفريق البحثي أن الأهم من ذلك هو النشاط المضاد للبكتيريا، حيث يحدث فقط تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وهو غير فعال في الظلام، ما يعني أن المواد حميدة وأقل عرضة للتسبب في حدوث تهيجات الجلد عند ارتدائها تحت الملابس.

وبعد هذه النتائج، حصل الباحثون على تمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية لتعزيز الرعاية الصحية ومقرها الولايات المتحدة، لاستكشاف طريقة تسمح باستخدام القماش المطور في مادة مناسبة داخل منشفة صحية.

ويكثف الباحثون من جهودهم لتحسين أداء ابتكارهم، وإنشاء منتج خلال الاثني عشر شهرا القادمة، يكون فعالاً في تقليل احتمالية الإصابة بعدوى مميتة.

وأكدت إدواردز أن الهدف النهائي من الابتكار هو إنشاء قماش تنظيف ذاتي مشبع بالمحفزات الضوئية، حيث يمكن أن يوفر حلاً رخيصا وسهل الاستخدام في منتجات الدورة الشهرية التي يعاد استخدامها لتحسين صحة المرأة في المجتمعات من جميع أنحاء العالم.

وأشارت الباحثة إلى أن الحصول على المطهرات والمياه النظيفة له قيمة عالية في العديد من البلدان حول العالم، ما يعني أن المنتجات الحالية القابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى.

وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة كارديف أنه عند إطلاق المنتج تجارياً، يعتقد أنه ستقدر تكلفته بين 0.03 دولار و 0.05 دولار، حيث سيكون له فائدة كبيرة للأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، خاصة أن المنتجات الصحية ذات الاستخدام الواحد باهظة التكلفة ومحدودة في هذه البلدان.