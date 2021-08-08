سامسونغ تطلق إصدارا جديدا من حاسوب Galaxy Chromebook Go

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن طرح حاسوب Galaxy Chromebook Go LTE، على أن يكون متاحا الآن للطلب المسبق في الولايات المتحدة مقابل 349 دولارا أمريكيا.

وكانت العملاق الكوري الجنوبي قد أعلنت الشهر الماضي عن جهاز كمبيوتر Galaxy Chromebook Go المحمول وكشفت أن إصدار LTE سيكون متاحا قريبا.

ويحتوي كمبيوتر Galaxy Chromebook Go LTE على شاشة LED بقياس 14 بوصة بدقة 1366 × 768 ومفصلة 180 درجة.

كما يتم تشغيل الحاسوب بواسطة معالج Intel Celeron N4500 إلى جانب 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من سعة التخزين، كما يحتوي الكمبيوتر المحمول على فتحة بطاقة MicroSD الموجودة على اليسار تتيح التوسيع إلى ما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الإضافية.

ويحتوي جهاز Galaxy Chromebook Go LTE أيضا على كاميرا ويب بدقة 1 ميغابكسل بدقة 720 بكسل.

وتؤكد سامسونغ أن جهاز الكمبيوتر المحمول يدعم نطاقات “ LTE“ 2 و 4 و 5 و 12 و 29 و 66، كما أنه يدعم شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1.

وبالنسبة للمنافذ، يحتوي الإصدار الجديد على منفذي USB من النوع C، ومنفذ USB 3.0 ، ومنفذ سماعة رأس والميكروفون، ويحزم الجهاز المحمول بطارية بقدرة 42.3 واط في الساعة يجب أن توفر ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام وتستمر حتى 13 يوما في وضع الاستعداد.

وسيتم شحن ما يصل إلى 50٪ من البطارية في 50 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل 130 دقيقة.

وخلال الشهر الماضي، كشفت العملاق الكوري الجنوبي عن جهاز Galaxy Chromebook Go الذي يأتي بمعالج Intel Celeron.

ويتميز جهاز Galaxy Chromebook Go بشاشة TFT بحجم 14 بوصة، ودقة عرض 1366 في 768 بيكسل، كما يأتي بكاميرا ويب بدقة 720 بيكسل.

ويضم جهاز Galaxy Chromebook Go معالج Intel Celeron N4500، ويتوفر الجهاز بنموذجين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 8 غيغابايت، بينما يتوفر بثلاثة اختيارات في السعة التخزينية بين 32 أو 64 أو 128 غيغابايت.

كما يتميز Galaxy Chromebook Go بوزن 1.45 كغم، كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية، أيضاً يأتي الجهاز باثنين من منافذ USB C، ومنفذ USB 3.2، ومنفذ للميكروفون والسماعات، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، وفتحة لشريحة SIM بحجم نانو.