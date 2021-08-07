إيلون ماسك يقترب من تحقيق أول مهمة لإرسال البشر إلى المريخ

تقترب شركة ”سبيس إكس“ الفضائية وصاحبها الملياردير إيلون ماسك من مهمتها لإرسال البشر إلى كوكب المريخ، حيث قامت بوضع السفينة الفضائية Starship على متن الصاروخ Super Heavy لأول مرة، الجمعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ارتفاع الصاروخ Super Heavy يبلغ 400 قدم أي ما يعادل أكثر من 121 مترا، وبهذا يكون أطول صاروخ من نوعه في التاريخ.

وتتواجد السفينة الفضائية Starship والصاروخ Super Heavy في منصة إطلاق مدارية يبلغ قياسها 75 قدما أي ما يعادل أكثر من 22 مترا، وتؤكد كل هذه القياسات أن الموقع بأكمله يتجاوز طوله الهرم الأكبر في مصر.

ونشرت الصحيفة صورا توثق لحظة رفع السفينة الفضائية Starship 20 التي تحمل رقما متسلسلا SN20 ووضعها ببطء أعلى الصاروخ، صباح الجمعة، في موقع الإطلاق الخاص بشركة ”سبيس إكس“ في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية.

ويعتبر الصاروخ هو المرحلة الأولى من مرحلتين تم وضعهما من قِبل شركة ”سبيس إكس“ لإرسال البضائع والبشر إلى كوكب المريخ والكواكب البعيدة الأخرى، والمرحلة الثانية هي السفينة الفضائية Starship التي يتجاوز طولها 165 قدما أي ما يعادل أكثر من 50 مترا.

ووفقا للصحيفة، فإن إيلون ماسك قام بحساب عدد الرحلات من قبل وتوصل إلى أنه يحتاج لإرسال ثلاث رحلات يوميا، بمعدل 1000 رحلة سنويا لإرسال الصواريخ المحملة بالسفن الفضائية، حتى يحقق هدفه بإرسال مليون شخص إلى سطح كوكب المريخ.

Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021

وشارك ماسك على ”تويتر“ 3 صور لتوثيق العمل واستخدام رافعة عملاقة لرفع Starship بالإضافة إلى 29 محرك رابتور عملاق تعتمد على الميثان والأكسجين السائل اللذين يتعرضان لدرجة تبريد تحت الصفر، وأن ميكازيلا هي التي ستزود الصواريخ في المستقبل بهذه المحركات.

وأجرت سبيس إكس مجموعة من اختبارات الضغط والحركة على الصاروخ المعروف أيضا باسم Booster 4، وصرحت الشركة أنه بمجرد التأكد من أن كل شيء يسير بشكل صحيح ولا توجد أي عوائق، فسيتم وضعه في السفينة SN20 وإرساله للفضاء الخارجي، لكن لم يتم -حتى الآن- تحديد موعد الانطلاق النهائي.

وذكرت هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC أن فترة الاختبارات تلتزم بمدة تصل لـ 6 أشهر، وذلك اعتبارا من 20 يونيو الماضي.

يذكر أن ”سبيس إكس“ ما زالت تنتظر التقييم البيئي الذي تُصدره إدارة الطيران الاتحادية FAA، لكن هذا الإجراء يتطلب شهورا طويلة حتى يتم إصدار الموافقة من قِبلهم.

وتتضمن فترة الاختبارات التي يصدر بها مذكرة من هيئة الاتصالات الفيدرالية عن بداية الإطلاق المداري لـBooster 4 مدة 169 ثانية، قبل أن يتم إقرار رحلة السفينة الفضائية Starship على متنه.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر للصاروخ الهبوط في خليج المكسيك على بعد 20 ميلا من الشاطئ، وبالرغم من خوض شركة سبيس إكس للعديد من الاختبارات لإطلاق مهمتها للمريخ، إلا أن هذا الاختبار هو الأول الكامل لرحلة Starship بكل مراحلها.

وتعمل شركة سبيس إكس الآن مع عدة جهات، مثل القوات الجوية الأمريكية ووكالة ناسا وإدارة الطيران الفيدرالية وهيئة الاتصالات الفيدرالية؛ لترتيب أكثر الأوقات أمانا لانطلاق الرحلة الفضائية للمريخ.