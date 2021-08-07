"ناسا" تحاكي تجربة العيش على المريخ قبل إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أنها تبحث عن عدد قليل من الرجال والنساء المؤهلين جيداً لمساعدتها على التقدم في خطتها لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2037.

وتبحث وكالة الفضاء الأمريكية عن ”أفراد متحمسين للغاية“ للمشاركة في محاكاة جو المريخ، للعيش لمدة عام داخل موائل تبلغ مساحتها 1700 قدم مربع بطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة شركة ”ICON“، وتسمى ”Mars Dune Alpha“.

ووفقاً لناسا، يتكون البرنامج من ثلاث عمليات محاكاة، تبدأ الأولى في عام 2022، وسيقوم أربعة من أفراد الطاقم بقضاء 365 يوما معزولين تماما في الموائل الوهمية على الكوكب الأحمر.

وقالت ناسا في الإعلان: ”ستحاكي هذه الموائل تحديات مهمة على المريخ، بما في ذلك قيود الموارد، وتعطل المعدات، وتأخير الاتصالات، والضغوط البيئية الأخرى“.

وقد تشمل مهام الطاقم محاكاة السير في الفضاء، والبحث العلمي، واستخدام الواقع الافتراضي وأدوات التحكم الروبوتية، وتبادل الاتصالات، وستوفر النتائج بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير الحلول.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن تطبيقات التسجيل مفتوحة بدءاً من اليوم وتستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول 2021، بشرط أن تتراوح أعمار المهتمين بالمشاركة بين 30 و 55 عاما، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ولديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية ذات الصلة.

وعلى الأفراد المشاركين أيضاً، اجتياز محاكاة رائد فضاء رحلة طويلة الأمد لوكالة ناسا ويطلب منهم الحصول على لقاح ”كوفيد-19“.

وسيتم إنشاء الموائل في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن، بولاية تكساس، وستتضمن محطات عمل ومنشآت طبية ومكانا لزراعة الطعام.

وتهدف البعثات إلى تقديم رؤى ومعلومات قيمة لتقييم نظام الغذاء الفضائي التابع لوكالة ناسا، فضلاً عن الصحة البدنية والسلوكية ونتائج الأداء لبعثات الفضاء المستقبلية.

وقالت غريس دوغلاس، كبيرة العلماء في جهود أبحاث تكنولوجيا الأغذية المتقدمة التابعة لوكالة ناسا في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، في بيان: ”هذه فرصة نادرة وفريدة من نوعها.. وأمر بالغ الأهمية لاختبار الحلول لتلبية الاحتياجات المعقدة للعيش على سطح المريخ“.

وتابعت دوغلاس: ”وأولئك الذين سيتم اختيارهم سيكون لهم دور تاريخي في إعداد البشرية للقفزة العملاقة التالية في الفضاء“.

وأضافت: ”وستشمل كل مهمة أربعة من أفراد الطاقم الذين سيكون لديهم أماكن نوم خاصة بهم تقع في أحد طرفي الموئل، وعلى الجانب الآخر هناك مكان مخصص لمحطات العمل والمحطات الطبية ومحطات زراعة الطعام“.

كما سيتم إنشاء مساحة معيشة مشتركة في المركز، وسيشمل الموئل مزيجا من الأثاث الثابت والمتحرك، والإضاءة القابلة للتخصيص والتحكم في درجة الحرارة والصوت.

من جانبه، قال جيسون بالارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ ICON“، في بيان: ”هذا هو أعلى موئل محاكاة تم بناؤه من قبل البشر على الإطلاق، وغرضه المحدد للغاية هو إعداد البشر للعيش على كوكب آخر“.