كيف سيكون مستقبل البشر مع تجارب "نيورالينك"؟

يترقب العالم بحذر شديد حالياً مستقبل البشر مع فتح آفاق علم تقني جديد يربط الدماغ بالحاسب الآلي ويطلق عليه ”واجهة الدماغ والحاسوب“ أو ”ربط الدماغ بالآلة“، الذي تعكف عليه شركة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وبحسب موقع ”screenrant“، تلقت شركة ”نيورالينك“ Neuralink من إيلون ماسك، رئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية و“سبيس إكس“ لخدمات الفضاء، مؤخرا تمويلا بقيمة 205 ملايين دولار للتجربة الجديدة، وتستخدم الأموال لتسريع إطلاق منتجها الأول الذي أطلقت عليه N1 Link الذي يربط بين البشر والآلات.

لقد أمضت شركة Musk العامين الماضيين في تطوير ما تؤكد أنه الواجهة الوحيدة بين الدماغ والآلة ذات القنوات العالية والمجهزة بأجهزة استشعار متعددة. ومن المتوقع أن يتم استخدام الجهاز لمرضى الشلل والمشكلات الصحية على المدى القصير، وتوسيع نطاقه ليشمل الجميع في المستقبل.

ويمكن أن تساعد الموافقات الأخيرة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أجهزة واجهة الدماغ في دفع هذا الهدف إلى الأمام، في ظل منافسة واضحة من شركات أخرى على هذا السوق تشمل MindMaze و Advanced Brain Monitoring و Synchron والعديد من الشركات الأخرى.

في أبريل/ نيسان الماضي، عرضت ”نيورالينك“ قردا يُدعى بيجر يلعب كرة الطاولة بعقله على جهاز كمبيوتر. كان العرض التوضيحي للقرد مثيرا للاهتمام وكانت المرة الأولى التي يتم فيها زرع N1 Link المجهز بـ 1024 قطبا كهربائيا بالكامل في مناطق الدماغ المتعلقة بالحركة.

وذكرت Neuralink أن التمويل الجديد البالغ 205 ملايين دولار من Vy Capital و Google Ventures وغيرها، سيتم استخدامه للمساعدة في طرح المنتج في السوق. ووفقا لمتوسط بروتوكولات FDA، قد تستغرق العملية من التجارب السريرية إلى الإطلاق ما لا يقل عن عامين.

ومع ذلك، فقد كثفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العام الجاري موافقتها على جهود أجهزة واجهة الدماغ. وقبل أيام قليلة من تلقي Neuralink التمويل، تلقت Synchron الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء لإجراء تجارب إكلينيكية على جهاز الدماغ الخاص بها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي كذلك، وافقت إدارة الغذاء والدواء أيضا على واجهة دماغية أخرى، وهي IpsiHand التي طورتها شركة Neurolutions Inc.

في مايو/ أيار الماضي، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تكنولوجيا واجهة الدماغ ”تتقدم بسرعة“، وأنها تمتلك ”القدرة على تحقيق فائدة للناس“.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه بمجرد اجتياز المنتج بنجاح للتجارب السريرية، فإن عملية الموافقة على منتج للسوق تتراوح من ستة إلى عشرة أشهر.

من ناحية أخرى، يمكن أن تستغرق التجارب السريرية الثلاثية المراحل ما يصل إلى عام واحد أو أكثر، وبمجرد موافقة إدارة الغذاء والدواء على تقنية معينة أو منح الضوء الأخضر لها، تميل الحلول المماثلة إلى المرور بعملية أسرع بكثير.

تفصل تقنية Neuralink نفسها عن المنافسة من خلال تصميمها، حيث تتطلب تقنية المزامنة جهازا مزروعا في الدماغ وآخر في الصدر، بينما يتكون جهاز Neurolutions من جمجمة خارجية يمكن ارتداؤها وذراع آلية.

وتعتبر Neuralink الحل الأكثر أناقة بشكل عام، ويتميز ببعض المزايا الإضافية، مثل الشحن اللاسلكي. وتعمل شركة إيلون ماسك الآن على البحث عن المواهب لخبراء الروبوتات لحل بعض التحديات الأكبر التي تواجهها الشركة، بما في ذلك تدهور المواد وجراحة الزرع الروبوتية.

وأعلنت الشركة أنها تبحث عن كبار المهندسين الكهربائيين وكبار المهندسين الميكانيكيين لتطوير جيل جديد من الروبوتات الدقيقة القادرة على التنقل ”حول الأوعية الدموية على دماغ متحرك“.

وتمضي Neuralink في طريقها لتوسيع نطاق منتجها الأول للزرع للتجارب السريرية وإنشاء الجيل التالي من الغرسات، والهدف النهائي هو إنشاء واجهات دماغية توفر للمرضى الحرية الرقمية من خلال السماح لهم بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الرقمية بأفكارهم.

ويضع الزخم المتزايد واعتراف إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، فضلاً عن التمويل البالغ 205 ملايين دولار، تجربة إيلون ماسك في وضع جيد للوفاء بوعودها أخيرا.