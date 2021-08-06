"غوغل" تزيد جرعة الذكاء في أجهزة Nest المنزلية الجديدة

كشفت شركة ”غوغل“ الأمريكية عن خط جديد من منتجاتها المنزلية الجديدة تحت علامة Nest التي تتميز بأنها ذات جرعة أعلى من الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة، بحسب موقع ”إن بي سي“، إنها ستنتج خطاً جديداً من كاميرات المراقبة المنزلية وجرس الباب يقدم خدمة الفيديو المرئي تحت علامتها التجارية Nest.

وتحل النماذج الجديدة، التي تتضمن كاميرا داخلية، وكاميرا داخلية وخارجية، ومصباحا كشافا، وجرس باب فيديويا، محل كاميرات Nest IQ القديمة وجرس الباب Nest Hello.

وتتميز الأجهزة الجديدة بأنها تحمل لغة تصميم موحدة وستأتي مع أسعار منخفضة عن أسعار النماذج القديمة التي تستبدلها، مع إضافة المزيد من الإمكانات.

وتضيف غوغل أيضا قدرا أكبر من الذكاء للكاميرات، وذلك بفضل التقدم في التعلم الآلي عبر الجهاز. ويمكن للنماذج الجديدة اكتشاف الأشخاص والحيوانات والحزم والمركبات وتقديم تنبيهات محددة لكل منهم دون الحاجة إلى المعالجة السحابية.

ولا تزال ميزة الوجوه المألوفة، التي تستخدم التعرف على الوجه مستندة إلى السحابة، تتطلب خطة مدفوعة، وكانت الشركة تتجه نحو حواف أكثر نعومة ولوحات ألوان صامتة، وتلتزم الكاميرات الجديدة بذلك مع خيارات الألوان المقصودة.

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى تقليل الضوضاء من إشعارات الحركة المستمرة، وهي شكوى شائعة مع كاميرات الأمن المنزلية وأجراس باب الفيديو.

وتقول الشركة إن وحدة معالجة Tensor في الكاميرات الجديدة تسمح للخوارزميات بالعمل عبر ضعف عدد البكسل ومضاعفة معدل الإطارات لكاميرات Nest السابقة.

ويوفر هذا اكتشافا وتنبيهات أكثر موثوقية للأحداث، على غرار كيفية تحسين وحدة معالجة Tensor قدرات هواتف بيكسل 6 القادمة.

وتتضمن الكاميرات أيضا ثلاث ساعات من سجل الأحداث دون اشتراك. ولديها تخزين داخلي لمدة تصل إلى ساعة من مقاطع الأحداث (ما يعادل أسبوعا تقريبا من الأحداث) في حالة تعطل الشبكة اللاسلكية.

وتعمل الشركة على الترويج لتعدد الاستخدامات مع هذه التشكيلة، حيث يمكن استخدام كل من جرس الباب وكاميرا Nest الجديدة في الإعدادات التي تعمل بالبطارية أو السلكية، وهناك أيضا مجموعة من الملحقات المتاحة للتركيب عبر الحائط أو الطاولة، أو لتركيب الكاميرا في الداخل أو الخارج.

وتخلت الشركة عن دعم أجهزتها ذات الكاميرا أو الكاميرات نفسها بدقة K 4، وتقول الشركة إن المفاضلة المطلوبة لفيديو K 4 استهلاك أكبر للنطاق الترددي وتكاليف تخزين سحابية أكبر تفوق الفوائد، إلى جانب اعتقاد ”غوغل“ أن معالجة HDR الأفضل والإشعارات الأكثر ذكاءً هي أكثر فائدة من مجرد زيادة الدقة.

وتشمل الأجهزة الجديدة كاميرا Google Nest بسعر 179.99 دولار قابلة للاستخدام في الداخل أو الخارج، وكاميرا Google Nest المزودة بإضاءة كاشفة بسعر 279.99 دولار، وكاميرا Google Nest للداخل بسعر 99.99 دولار، وجرس الباب الفيديوي بسعر 179.99 دولار.