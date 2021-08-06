مزود بقلم ذكي.. "شاومي" تكشف رسميًا عن الكمبيوتر اللوحي "Mi Pad 5"

أعلنت شركة ”شاومي“ الصينية أنها ستكشف النقاب عن سلسلة أجهزة التابلت ”Mi Pad 5“ في 10 آب/أغسطس الجاري، حسب تقارير ”gsmarena“.

وكانت ”شاومي“ قد بددت كل الشكوك بإعلانها رسميًا عبر إعلان تشويقي عن العرض الأول لسلسلة أجهزة ”Mi Pad 5″، كما أكدت الشركة المصنعة في وقت سابق، أن الهاتف الذكي الجديد، طراز ”Mi Mix 4“ سيتم عرضه أيضًا في ذلك الموعد.

ولم تكشف شاومي حتى الآن عن الكثير من المعلومات حول أجهزة ”Mi Pad“ القادمة، لكن تؤكد الصورة التي تمت مشاركتها على صفحتها الرسمية بموقع ويبو الإلكتروني الصيني، أن الجهاز اللوحي المرتقب لا يظهر فقط دعمه لاستخدام القلم، ولكن أيضًا يأتي بحافة مسطحة تشبه جهاز آبل ”iPad Pro“ وتصميم وحدة الكاميرا، التي من المفترض أن تقدم ما يصل إلى 48 ميغابكسل.

ويمكنك أيضًا رؤية الإطار المسطح للجهاز مع علامة توضح هيكله المعدني، واتصال ”LTE“ أو ”G5“.

وفقًا للملصق المنشور، تشتمل السلسلة على طرازات ”Mi Pad 5 Lite“ و ”Mi Pad 5“ و ”Mi Pad 5 Pro“، وسيكون أحد أعضائها بتصميم حديث، يعمل بمعالج ”Snapdragon 870″، حسب تسريبات تقنية سابقة.

ووفقًا لتقارير سابقة، سيتم تجهيزها جميعًا بشاشة مقاس 10.9 بوصة مع معدل تحديث للصورة يبلغ 120 هرتزا ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتزا.

وسيتم تشغيل الطراز الأساسي و“Pro“ بواسطة معالج ”Snapdragon 870″، بينما سيحصل طراز Lite على معالج ”Snapdragon 860“.

أما الجزء الخلفي من الجهاز، فتوجد به وحدة صور تشبه تلك الموجودة في هاتف Mi 11 الذكي، على الأقل في إصدار Pro، حيث ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، مع توفر غطاء لوحة مفاتيح وحامل للقلم.

وسيتم تزويد الأجهزة القادمة ببطارية تبلغ قوتها 8720 مللي أمبير في الساعة (بالطراز الأساسي وPro) مع شحن سريع 67 وات (في طراز Pro).

ومن المتوقع أن تكشف ”شاومي“ أيضًا في العاشر من آب/أغسطس عن هاتف ”Mi Mix 4“ وجيل جديد من أجهزة التلفاز بشاشات الأوليد، وكان قد تم الإعلان عن ”Mi Mix 4“ لعدة أيام في إعلانات تشويقية، لكن وفقًا لبيان أحد موظفي شاومي، لا توجد خطط الإصدار العالمي للهاتف.

ويعتقد أن ”Mi Mix 4“ ربما تأثر بأزمة الرقائق العالمية المستمرة وبالتالي لا يمكن إنتاجه بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة بالهاتف أيضًا على عدم التوسع في إنتاجه.