"شاومي" تكشف النقاب عن سلسلة أجهزة "RedmiBook Pro" (فيديو)

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية النقاب عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) التي تعمل بمعالجات انتل، ”RedmiBook Pro“ و“RedmiBook e-Learning Edition“ للسوق الهندية، كما أعلنت عن أسعار المنتجات الجديدة.

وزودت ”شاومي“ الجهازين بشاشات بقياس 15.6 بوصة مع دقة تصل الى 1920 × 1080 بكسل، مع مكبري صوت استريو بقدرة 2 وات مع دعم ”DTS“، بالإضافة إلى كاميرات ويب بدقة 720 بكسل، وفقا لتقرير ”فايننشال اكسبريس“.

وتلقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة مكونات من البولي كربونات ذات طلاء معدني مصقول، ويزن كل من الجهازين 1.8 كغم ويبلغ سمكهما 19.9 مم. وهي مجهزة بشاشات لمس كبيرة.

يأتي جهاز ”RedmiBook Pro“ مدعوما بمعالج انتل ”Core i5-11300H“ من الجيل الحادي عشر ترافقه بطاقة فيديو ”Intel Iris Xe“ مدمجة. أما جهاز إصدار التعليم الإلكتروني ”RedmiBook“ فيأتي مدعوما بمعالج ”Core i3-1115G4“ من الجيل الحادي عشر.

يحتوي كل من الجهازين المحمولين على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ”DDR4″، بينما يحتوي إصدار ”Pro“ على ذاكرة تخزين ثابت بسعة 512 غيغابايت، ويتوفر إصدار ”RedmiBook e-Learning Edition“ في ذاكرة تبلغ سعتها 256 غيغابايت و512 غيغابايت.

يأتي ”RedmiBook Pro“ مقابل سعر 673 دولارا، بينما يتوفر إصدار ”RedmiBook e-Learning Edition“ مقابل 565 دولارا و605 دولارات على التوالي، كما توجد خصومات ستكون صالحة للمشترين الأوائل.

ويعمل كل من الجهازين بنظام ”Windows 10“ ويمكن ترقيتهما إلى ”Windows 11“. بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيتهما مسبقا مع الإصدار الكامل من ”Office Home & Student“ من مايكروسوفت.

