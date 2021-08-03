"Zone True Wireless".. سماعات أذن احترافية معتمدة من "زووم" و"غوغل" و"مايكروسوفت" (صور)

أعلنت شركة ”Logitech“ عن سماعات رأس مصممة خصيصًا لمحترفي الأعمال، وذلك مع انتشار نظام العمل وتداعيات العزل المنزلي المرتبط بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيثُ أصبح التواصل مع الموظفين المشاركين في اجتماعات الفيديو من أماكن العمل المختلفة أكثر أهمية.

وتوفر سماعات ”Zone True Wireless“ و“Zone Wired“ الجديدة، التي من المتوقع أن تصدرها الشركة في شهر آب/أغسطس الجاري، حلولًا أكثر ذكاءً في مكالمات الفيديو الجماعية، وتتميز باتصالها الخالي من العيوب بين الأجهزة، حسب تقرير لموقع ”gadgets“.

وأوضح التقرير أن إصدار السماعات الجديدة يتوافق ويدعم العمل مع ثلاث منصات مؤتمرات فيديو رئيسية، هي ”غوغل ميت“ و“زووم“ و“مايكروسوفت“، ومتوقع أن تنقل تجربة مكالمات الفيديو والاجتماعات إلى المستوى التالي بفضل صوتها القوي وتصميمها المتطور لتلبية احتياجات محترفي الأعمال.



وتأتي السماعة الجديدة مزودة بميكروفون من الطراز العالمي لإلغاء الضوضاء النشط، وتوفر ”Zone True Wireless“ جودة صوت واضحة لمكالمات الاجتماعات، حتى في البيئات المشتتة للانتباه، كما توفر مظهرًا أنيقًا، بالإضافة إلى تصميمها البسيط والحديث.

ويقول سكوت وارتون، نائب الرئيس والمدير العام في الشركة المصنعة لملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، إنه ”عند الاختيار بين حلول مؤتمرات الفيديو والمنتجات الموجودة حاليًا في السوق، يضطر المستخدمون إلى اللجوء إلى سماعات الرأس التقليدية، غير المرضية جماليًا وذات الأداء الضعيف من حيث جودة الصوت“.

وبين أن الشركة أطلقت ”سماعات Zone True Wireless وZone Wired، دون التضحية بالتصميم وجودة الصوت؛ إذ توفر أداء فائقا للذين يريدون الظهور بمظهر جيد في مكالمات مؤتمرات الفيديو، مع أجهزة ذات جودة صوت هي الأفضل في فئتها، ومعتمدة من قبل أفضل منصات الفيديو في هذا المجال“.



وتوفر ”Zone True Wireless“ اتصالا مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بفضل اتصال البلوتوث و“USB“، ما يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى اجتماعات الفيديو والمكالمات الهاتفية دون عناء، والتبديل بسهولة بين جهازين.

وقدمت الشركة أيضًا سماعة ”Zone Wired Earbuds“ لمن يفضلون المنتجات السلكية، التي تسمح بالعمل الاحترافي، وهي خيار يعمل مع موصلات ”USB-C“ و“USB-A“ ومقبس 3.5 ملم.

وستتوفر سماعات الرأس ”Logitech Zone True Wireless“ و“Zone Wired Earbuds“ باللونين الجرافيتي والوردي، وسيتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم في خريف العام الجاري، بسعر مقترح يبلغ 299 دولارا أمريكيا و99 دولارا أمريكيا على التوالي.