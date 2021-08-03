للمرة الثانية.. بوينغ تؤجل رحلة تجريبية لكبسولة الفضاء "ستارلاينر"

أجلت شركة ”بوينغ“ الأمريكية عملاقة الطيران، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق كبسولة الفضاء التي صنعتها ”ستارلاينر“ للمرة الثانية على التوالي، قبل ساعات فقط من الموعد المحدد.

وكانت الكبسولة ”ستارلاينر“ في وضع الاستعداد للانطلاق من كيب كنافيرال في فلوريدا صوب محطة الفضاء الدولية، في رحلة تجريبية حاسمة بعد فشل خطير خلال ظهورها الأول عام 2019.

وتعتبر المهمة الفضائية غير المأهولة تمهيدًا لرحلة مأهولة تحت رقابة شديدة من المحتمل أن تنطلق قبل نهاية العام.

وتعد أيضًا محاولة على درجة بالغة من الأهمية لشركة الطيران الأمريكية العملاقة بعد أزمات متلاحقة أفضت إلى تراجع الطلب على طائراتها الجديدة، وبعد فضيحة تتعلق بالسلامة إثر حادثتي تحطم طائرتين من طراز ”ماكس 737″، أسفرتا عن سقوط قتلى، وألحقتا الضرر بالوضع المالي للشركة وسمعتها الهندسية.

ووفق الخطط المرسومة، كانت الكبسولة المحملة بالإمدادات ستنطلق على متن صاروخ من طراز (أطلس في) الذي يطلقه ائتلاف الإطلاق المتحد، وهو عبارة عن نظام شراكة بين بوينغ ولوكهيد مارتن.

وكان من المقرر تنفيذ العملية الساعة 1:20 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1720 بتوقيت غرينتش)، من مجمع الإطلاق في محطة سلاح الجو في كيب كانافيرال.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قد أجلت عملية إطلاق سابقة يوم الجمعة الماضي، بعد أن خرجت المحطة الفضائية عن مسارها لفترة وجيزة، وعلى متنها سبعة من أفراد الطاقم، في حادث نجم عن إعادة التشغيل بشكل غير مقصود لمحركات الدفع النفاثة على وحدة روسية التحمت مؤخرًا بالمحطة.

وألقت وكالة الفضاء الروسية باللوم على خلل برمجي.