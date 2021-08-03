ابتكار تقنية جديدة لإدارة الزلازل الناجمة عن النشاط البشري

طورت مجموعة من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع فريق متعدد التخصصات تقنية جديدة لإدارة نشاط الزلازل الناجم عن الأنشطة البشرية مثل صناعة الغاز والنفط.

ووفقا لما نشره موقع “ technology“، فإن التقنية الجديدة التي ابتكرها باحثو معهد ماساتشوستس التكنولوجي قللت بالفعل الزلازل الناجمة عن عمليات النفط والغاز، وهذا يفتح أمامهم آفاقا مستقبلية حول منع الأنشطة الزلزالية الناجمة عن عملية عزل الكربون.

ويقول الباحثون إن البشر يضخون كميات هائلة من السوائل في الأرض، وهذا قد يؤدي لحدوث زلازل مدمرة، وذلك وفقا لما يؤكده علم الجيولوجيا، ففي بعض المناطق المخصصة لإنتاج الغاز والنفط يتم التخلص من مياه الفضلات بحقنها مرة أخرى في الأرض، وهذا يؤدي لاختلاطها بالزيت في أغلب الأحوال، وهذا الإجراء نجم عنه العديد من الأنشطة الزلزالية على مدار السنوات الأخيرة.

وتتلخص التقنية الجديدة في تقليل الزلازل وإدارتها بفاعلية عن طريق تعديل إجراءات الحقن والتنبؤ بمناطق الاستجابة للزلازل قبل حدوثها.

ونشرت مجلة Nature العلمية نتائج هذه الدراسة وفاعلية التقنية الجديدة في تقليل ومنع الأنشطة الزلزالية الناجمة عن العمل البشري، وبالفعل أجرى الباحثون تجاربهم على حقل نفط نشط وساهمت تقنيتهم الجديدة في منع حدوث الزلازل.

ووفقاً للمجلة العلمية فإن التقنية الجديدة لا تساهم فقط في تقليل الزلازل الناجمة عن عمليات النفط أو حقن الأرض بمياه الفضلات ولكن أيضا الحوادث الناجمة عن التكسير الهيدروليكي وملء خزانات المياه ومستودعات المياه الجوفية وأيضاً الحوادث الناجمة عن فصل ثاني أكسيد الكربون داخل الطبقات الأرضية العميقة.

وقال البروفيسور برادفور هيغر، أستاذ علوم الأرض بالمعهد، إن المجتمع بأكمله يواجه مشكلة كبيرة عند حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض ولكن مع التقنية الجديدة الأمر سيصبح أكثر أماناً.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة تسبب آبار الحقن في حقول النفط في جنوب إيطاليا في حدوث زلازل صغيرة، وسعت الشركة المسؤولة عن إنتاج النفط للبحث عن طريقة لمعالجة هذه المشكلة. ومن ضمن الأشخاص الذين لجأت إليهم الشركة للمساعدة البروفيسور المؤلف الرئيسي للدراسة بردافور هيغر.

واستفاد فريق معهد ماساتشوستس من جميع المعلومات والتفاصيل الصادرة عن شركات النفط وأيضاً بيانات حول الزلازل التي حدثت في منطقة جنوب إيطاليا والعناصر المكونة للصخور وبنية الصدوع وحالة الطبقات الأرضية المقابلة لكل بئر من آبار الحقن.

ودمج الباحثون كل هذه البيانات والمعلومات واستخدموا نموذجا جيوميكانيكيا من أجل قياس معدل الإجهاد والتغييرات تحت سطح الأرض، وضغط السوائل وحقن المياه التي تؤدي في النهاية لحدوث الزلازل.