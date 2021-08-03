شاومي تنفي صحة التسريبات بشأن أداة Mi Band X

أكدت شركة شاومي أن الصورة المسروقة مؤخرا من أحد عروض الشركة التي كشفت النقاب عن أداة تتبع اللياقة البدنية Mi Band X، هي في الواقع حقيقية، لكنها لا تعمل حاليا على مثل هذا السوار.

وضع مدير العلاقات العامة للعلامة التجارية الصينية، وانغ هوا (Wang Hua)، حدا سريعا للتكهنات حول Mi Band X المحتملة على حسابه الشخصي بموقع التدوين الشهير، ويبو، قائلا إن شاومي لا تعمل على السوار المزود بشاشة 360 درجة.

وكانت قد ظهرت مؤخرا صورة عرض تقديمي لـ Xiaomi Mi Band X على الإنترنت، يشير إلى أن الشركة تعمل على جهاز جديد يمكن ارتداؤه، وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي، بدأت التكهنات بالظهور بشكل متزايد حول الجهاز.

ترافقت تلك التسريبات مع ما هو معروف عن شاومي، من إطلاقها لطراز جديد كل عام.

على موقع ويبو، ذكر أحد المستخدمين في البداية أن جهاز شاومي الجديد سيطلق عليه Mi Band X، واقترح أن الجهاز القابل للارتداء سيأتي بشاشة مرنة بزاوية 360 درجة تلتف حول معصم المستخدم، بحسب ما شاركت صفحة التسريبات Equal Leaks.

في الصور المسربة للأداة Mi Band X، جاء في بعض مواصفات أداة أنها ستحتوي على شاشة مرنة تطوى حول معصمك مع إبزيم مغناطيسي، حيث يمكن الوصول إلى الشاشة من جميع أنحاء المعصم، ما يوفر تجربة مستخدم غاية بالسهولة وفريدة في نفس الوقت.

أعادت تلك التفاصيل حول الأداة، إلى الأذهان ما تميزت به ساعة Nubia Alpha وشاشتها بزاوية 360، التي رأيناها قبل عامين. ومع ذلك، بدا سوار شاومي (الوهمي) أنحف وأخف وزنا بسبب شاشته أوليد.

وبحسب معلقين، كان من الممكن أن تكون أداة التتبع الجديدة تلك ثورة حقيقية في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، لكن مثل هذا المنتج ليس له وجود على أرض الواقع في النهاية، كما أنه منتج وهمي بحسب تدوينة المسؤول الصيني البارز الذي أوضح أن الصور المسربة جاءت من مجرد برنامج تدريبي يطلب من الموظفين إعداد التخطيط العام واستراتيجيات التسويق أو حتى تطوير حجج المبيعات لمنتج وهمي.

وبحسب مسؤول شاومي، هذا مجرد اختبار وليس عرضا تقديميا لأحد المنتجات التي تعمل عليها شاومي بشكل حقيقي.

كما أصر وانغ على أن شركته لا تعمل حاليا على أي جهاز من هذا القبيل، وأنه لا ينبغي أن تتوقع رؤية سوار متصل بزاوية 360 درجة في الأشهر المقبلة.