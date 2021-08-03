"مستوحاة من فيلم".. البنتاغون يطور تقنية ذكاء اصطناعي تتوقع تحركات "الأعداء" قبل حدوثها

كشفت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطور تقنية ذكاء اصطناعي لتوقع تحركات ”الأعداء“ قبل حدوثها بأيام.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، إن ”البنتاغون أنشأ وحدة للذكاء الاصطناعي تقوم على تجارب هيمنة المعلومات العالمية، ويقوم الجيش الأمريكي باختبار نظام الذكاء الاصطناعي المتطور، إذ يأمل بأن يؤدي إلى توقع ما سيقوم به العدو، قبل أيام من وقوعه“.

وأشارت إلى أن ”توقع المستقبل يمثل مهمة ميؤوسا منها، ولكن التطورات في المجال التكنولوجي، والتحول المستمر نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة على صنع القرار، تفتح الباب أمام احتمالات الحرب، التي كانت تبدو _في يوم من الأيام_ أنها خيال علمي“.

ولفتت ”ذي تايمز“ إلى أن هذا المشروع الذي يطوره البنتاغون حاليا، ”يقوم على رواية فيليب ديك في فيلم Minority Report من بطولة توم كروز، الذي كان ضابطا في وحدة الجريمة الاستباقية، إذ تتم الاعتقالات بناء على توقعات للأفعال الإجرامية المستقبلية“.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال جلان فانهيرك، قائد القيادة الشمالية، وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، قوله ”نهدف إلى تحقيق التفوق في صناعة القرار.. ما رأيناه هو القدرة على المضي قدما في تعزيز رد الفعل، ليصبح استباقيا على الصعيد الفعلي“.

وبحسب الصحيفة ”كانت في الماضي المعلومات السرية التي تقدمها مصادر استخباراتية، مثل: الأقمار الصناعية، تستغرق وقتا طويلا حتى يتم تحليلها بشكل صحيح“.

وقال جلان فانهيرك في هذا السياق ”الآن يمكن للآلة التكنولوجية أن تلقي نظرة وتخبرك بالضبط بعدد السيارات الموجودة في ساحة انتظار أو عدد الطائرات المتوقفة على منحدر أو إذا كانت الغواصة تستعد للمغادرة أو إذا كان هناك صاروخ سيتم إطلاقه.. في السابق كان هذا الأمر يستغرق أياما أو ساعات، وقد يستغرق اليوم ثواني أو بضع دقائق“.

وأوضح أن ”المشروع لا يتضمن وسائل جديدة لجمع المعلومات؛ لأن هذه المعلومات قائمة بالفعل من الأقمار الصناعية والرادارات، وقدرات جمع المعلومات تحت البحر، وعبر الإنترنت، والمزيد من القدرات الاستخباراتية في الوقت الحالي.. يتم توفير هذه البيانات، والنظر إليها عن طريق التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ومعالجتها بسرعة كبيرة وتقديمها لصانعي القرار“.