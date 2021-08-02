اكتشاف عشبة تنتج وقودا للطائرات النفاثة بتلوث أقل

توصل فريق بحثي من قسم علم الغذاء والهندسة الزراعية والحيوية في جامعة أوهايو بمدينة ووستر الأمريكية إلى نوع من الحشائش يُسمى نبات ”البينيكريس“ Pennycress.

يتميز هذا النبات بخصائص مناسبة لإنتاج وقود متجدد للطائرات النفاثة، حيث يمكنه صنع وقود صديق للبيئة، أقل إطلاقاً للملوثات، مقارنةً مع الأعشاب الزراعية الشائعة في صنع وقود أكثر اخضرارا للطائرات.

وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة أوهايو، الاثنين، أن الباحثين اكتشفوا أن نبتة البينيكريس عند زراعتها كمحصول، فإنها تتطلب كمية أقل من السماد والمبيدات الحشرية، مقارنةً مع النباتات الأخرى الشائع استخدامها لصنع وقود متجدد للطائرات النفاثة.

ووفقاً للدراسة، تتطلب عملية زراعة البينيكريس عددا من عمليات زراعية أقل، مثل حراثة التربة، بالمقارنة مع محاصيل الوقود الحيوي الأخرى، ما يقلل من التكاليف البيئية المرتبطة بها، والتي تشمل انبعاثات ثاني أكسيد المسببة لتغير المناخ، وانبعاثات أخرى تلوث الهواء.

وقال أجاي شاه، الباحث الرئيسي في الدراسة: ”الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جرّاء السفر الجوي يتطلب تغييرًا جوهريًا في كيفية إنتاجنا للوقود ومن أين يأتي هذا الوقود، وما وجدناه هو أن نبات البينيكريس قد يصنع وقودًا بديلاً جيدًا جدًا، خاصة عندما تفكر في التكاليف البيئية لإنتاجه“.

وقدّر الباحثون في تجربة الدراسة الآثار والتكاليف البيئية عند نقل نبات البينيكريس إلى مصفاة حيوية، وتحويلها إلى وقود طائرات نفاثة صالح للاستخدام.

وتشمل هذه التكاليف استخدام الأسمدة والمبيدات، واستهلاك المياه، والطاقة المطلوبة لجمع ونقل بذور البينيكريس من المزرعة إلى معمل تكرير حيوي، ومعالجتها في وقود قابل للاستخدام.

وأنشأ الباحثون نماذج حاسوبية لتحديد مقدار الطاقة الإجمالي الذي سيستهلك لإنتاج وقود الطائرات من بذور نبات البينيكريس، ومقارنتها مع أنظمة الطاقة المعروفة لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية الأخرى.

وأظهرت النتائج أن نبات البينيكريس يستهلك حوالي نصف الطاقة لإنتاج وقود الطائرات النفاثة، إذا ما قورنت مع إنتاج وقود طائرات نفاثة من نبات الكانولا أو عباد الشمس، وهما محاصيل أخرى محتملة لإنتاج وقود حيوي.

كما كشفت الدراسة أن زيت نبات البينكيرس يستخدم إنتاج نحو ثلث طاقة إنتاج زيت فول الصويا، لصنع الوقود الحيوي.

ووجد الفريق البحثي أن الطاقة اللازمة لتحويل البينكيرس إلى وقود للطائرات كانت تقريبا نفس الكمية المستخدمة لإنتاج الوقود من نبات الإزهار كاميلينا، الذي يستخدم في صنع وقود.

وأضاف شاه: ”يمكن أن تكون نبتة البينيكريس وقوداً بديلاً وجذاباً للطائرات، بسبب موسم زراعتها، حيث يمكن زراعتها بين موسم الذرة وموسم فول الصويا، ما يعطي نفس مساحة الأراضي الزراعية دورة إنتاج إضافية كل عام“.

وبحسب دراسات سابقة حول آثار وسائل النقل والمواصلات على تغير المناخ، تساهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن السفر الجوي في تغير المناخ، وتمثل حوالي 2% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان.