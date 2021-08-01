"أبل" تُوقف إنتاج Apple Watch Series 6 المصنوعة من التيتانيوم

كشف مارك غورمان الصحفي بوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية ”Power On“ أن شركة الهواتف الأمريكية العملاقة ”أبل“ توقفت عن إنتاج ساعات ”Apple Watch Series 6“ الفاخرة المصنوعة من التيتانيوم منذ أشهر تحسبًا لتحويل التركيز إلى ساعات ”Watch Series 7“.

وذكر غورمان في رسالته الإخبارية، أن طرازات التيتانيوم من ساعة ‌“Apple Watch Series 6‌“ الفاخرة، والتي تبدأ من سعر 799 دولارًا، غير متوافرة في الولايات المتحدة، وغير متاحة تمامًا للتسليم في الأسواق الرئيسة الأخرى.

ولم تكشف العملاق الأمريكي أن إصدار ”Watch Series 6“ قد توقف، وذلك قبل أسابيع قليلة من طرح الإصدار الثاني ”Apple Watch Series 7″، وربما أوقفت شركة أبل إنتاج ذلك الإصدار من الساعات بسبب تكلفتها الباهظة.

وأشار غورمان أيضًا، إلى أنه سبق لشركة أبل إنهاء بيع طرازات ”Apple Watch Edition“ المصنوعة من السيراميك والذهب.

على صعيد آخر، كشفت تقارير تقنية سابقة، أن شركة أبل الأمريكية ستقوم بتحسين عمر البطارية لساعة ”Watch Series 7“ المقبلة بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.

ومن المتوقع أن تحتفظ الساعة بحجم طراز الجيل الحالي أو زيادة سماكتها قليلًا، وهو ما يترك مجالًا واسعًا للشركة لزيادة سعة البطارية بالداخل، ويُعزى السبب وراء رغبة العملاق الأمريكي بزيادة عمر البطارية في ”Watch Series 7“ إلى جذب مالكي الطرازات القديمة للترقية، حيث إن مالكي الطرازات الأقدم يعانون من تدهور عمر البطارية مع مرور السنين.

كما تأتي الساعة الذكية بتصميم مسطح، وستستخدم شاشة microLED مع ملاحظات لمسية وأزرار صلبة.

وتخطط الشركة الأمريكية لدعم ساعة ”Watch Series 7“ بميزة اختبار ”سكر الدم“ لمراقبة مستوى الجلوكوز في الدم، من خلال أجهزة الاستشعار البصرية، ويتطلب قياس نسبة الجلوكوز في الدم حاليًا استخدام معدات احترافية، مثل أجهزة قياس نسبة السكر في الدم أو أجهزة قياس سكر الدم القابلة للزرع.

وسيتم تجهيز الجهاز القابل للارتداء باستشعار قادر على قراءة مستوى الجلوكوز في الدم، ما سيكون مفيدًا للغاية للأشخاص المصابين بمرض السكري.