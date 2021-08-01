شركة Nothing تتحدى "أبل" بسماعة "Ear 1" (صور)

طرحت شركة ”Nothing“ الناشئة، التي أسسها كارل باي المؤسس المشارك لشركة ”OnePlus“ الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، أول منتجاتها، التي تتحدى بها شركة ”أبل“ الأمريكية.

ويهدف كارل باي من خلال شركته الجديدة إلى تطوير سلسلة من الأجهزة الذكية المتصلة، وتأتي سماعته الجديدة ”Ear 1“ لتمثل تحديثًا لسماعة ”AirPods Pro“ من ”أبل“.

وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية، بأنها تأتي مع ميزة الإلغاء النشط للضوضاء، على غرار ”AirPods Pro“، لكن ما يمنحها الأفضلية على سماعة ”أبل“ السعر المنخفض بشكل لافت.

وتأتي سماعة ”Ear 1“ بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها أرخص بكثير من سماعات الأذن من ”أبل“، التي تكلف 249 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت شركة أبحاث السوق ”Counterpoint Research“، في تقرير لها، أن مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية وصلت إلى 233 مليون وحدة في العام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 300 مليون وحدة العام الجاري.

وتأمل شركة ”Nothing“ بأن تساعد بعض التغييرات في تصميم ”Ear 1“ في التفريق بين المنافسين، في الوقت الذي استحوذت فيه ”أبل“، في العام الماضي، على ما يقرب من ثلث السوق، في حين كانت ”شاومي“ و“سامسونغ“ ثاني وثالث أكبر لاعبين من حيث الحصة السوقية.

وقال باي:“رأينا أن السوق اللاسلكي كان ينمو بسرعة كبيرة هذا العام، وشعرت وكأنه مكان يمكننا من خلاله إحداث فرق“، مضيفًا أن ”هناك نقصًا عامًا في الاهتمام بالتكنولوجيا الاستهلاكية، وإذا نظرت إلى المنتجات فإنها تصبح أيضًا أكثر تكرارية وأقل متعة“.

وتظهر سماعات ”Nothing“ للمستخدمين المغناطيسات التي تتصل بالحافظة والتي عادة ما تكون مخفية في معظم سماعات الرأس اللاسلكية، كما أن حافظة ”Ear 1“ شفافة أيضًا، وتتضمن فجوة بين السماعتين لتسهيل الإمساك بها.

وتمتاز ”Ear 1“ بعدم وجود الأحرف ”L“ و“R“ لإظهار أي سماعة أذن لليسار وأيها لليمين، وبدلًا من ذلك، تحتوي سماعة الأذن اليمنى على نقطة حمراء بينما تحتوي السماعة اليسرى على نقطة بيضاء.

وتقول الشركة إن ”Ear 1“ يمكنها تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 5.7 ساعات من وقت الاستماع بشحنة واحدة وحتى 34 ساعة.

وتأتي السماعات مع 3 ميكروفونات مختلفة، اثنان منها يجمعان الضوضاء المحيطة، بينما يركز الثالث على الصوت، وترتبط السماعات بتطبيق يتضمن 4 إعدادات مختلفة للمعادل، و 3 أوضاع لإلغاء الضوضاء.

وتبدأ المبيعات المفتوحة، في الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري، وجرى بيع 100 نسخة محفورة محدودة الإصدار من ”Ear 1“ بالمزاد العلني في سوق ”StockX“.