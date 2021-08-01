سوني تطلق كاميرا جديدة موجهة للبلوغرز ومدوني الفيديو

كشفت شركة سوني عن أحدث إصداراتها من الكاميرات الموجهة خاصة إلى صانعي المحتوى المرئي والبلوغرز ومدوني الفيديو، والتي منحتها اسم ZV-E10.

وتتميز هذه الكاميرا بأنها ذات عدسة قابلة للتبديل APS-C، مع تنسيق مستشعر أكبر، بما في ذلك اختصارات التركيز وإعدادات التعريض التي قد يحتاج مدونو الفيديو الوصول إليها بسرعة.

وتتضمن الكاميرا التي تتميز بكونها كبيرة الحجم نسبيا بوجود منفذ سماعة الرأس وعمر بطارية أفضل ومستشعر أكبر مع مرونة أكبر في عمق المجال، كما تتضمن شاشة تعمل باللمس مفصلية بالكامل لتسهيل التشغيل من أمام العدسة.

وتتيح كاميرا سوني الجديدة تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويتم تضمين ملفات التعريف Hybrid log-gamma و S-Log2 و S-Log3 لمصوري الفيديو الذين يخططون لتصنيف اللقطات بعد التقاطها، ويمكن تسجيل لقطات الحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارا في الثانية.

وتوفر ZV-E10 مستشعرًا بدقة 24.2 ميغابكسل مع نطاق ISO أصلي يتراوح بين 100-32000 مزود بضبط بؤري تلقائي لتتبع العين والهدف.

وتشمل أيضًا وضع Bokeh Switch المفيد لمدوني الفيديو الذي يبدل الفتحة لطمس الخلفية أو التركيز عليها، بالإضافة إلى ذلك هناك وضع Product Showcase لتطبيق إعدادات التركيز البؤري التلقائي الأنسب لعرض المنتجات عبر الكاميرا.

وتوفر سوى الثبات الإلكتروني. ولديها أيضًا القدرة على تسجيل بيانات مستشعر الدوران في البيانات الوصفية التي يمكن استخدامها عند تطبيق التثبيت في مرحلة ما بعد المعالجة.

وتتضمن الكاميرا ميكروفونا ومنفذا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وميكروفون اتجاهي ثلاثي مدمج مع حاجب رياح مدرج في الصندوق.

ويتم دعم البث المباشر عبر USB للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 11، وذلك بالرغم من عدم توفرها بعد مع أجهزة iOS.

وتوضح الشركة أن كاميرا ZV-E10 قادرة على تسجيل الفيديو لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة بطارية واحدة، وهو ما يقرب من ضعف وقت تسجيل ZV-1 الذي يبلغ 45 دقيقة.

وتطرح شركة سوني كاميرا ZV-E10 للبيع في شهر آب/ أغسطس مقابل 699 دولارا للهيكل أو 799 دولارا مع عدسة 16-50 ميليمترا.